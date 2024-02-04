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河國榮燒炭亡 葉兆輝：中年漢憂弱者印象 較少求助

【明報專訊】58歲外籍演員河國榮前晚被發現在西貢大坳門村住所燒炭身亡，據悉他因妻子約3個月前離世而感失落，數周前才遷入上址。港大學者葉兆輝稱，受情緒困擾的中年男性因憂慮予人弱者感覺，較少求助，鼓勵他們學習「轉念」。

澳大利亞駐香港總領事館昨在facebook發文，稱河國榮在昆士蘭州金皮出生，1988年移居香港追求粵語流行音樂夢，隨後成為香港電視界最知名的粵語外籍演員之一，館方對其離世深感悲痛。

河國榮經理人梁小姐昨凌晨到場了解，透露河國榮於2022年與邵氏完約，生前是自由身藝員，其家人大多身在外地；仵工昨凌晨4時許將河國榮的遺體舁走，梁雙手合十目送，神色凝重。

近年多重打擊 愛犬離世抑鬱

河國榮2020年6月接受雜誌訪問稱，曾有3至4年很嚴重的心律不正，2017年底做手術，後來因副作用而再做多次手術，兩次手術費70萬元，至受訪時尚未還清。他2021年3月受訪稱，所養多隻愛犬在過去3年先後離世，令他傷心至抑鬱，需時療傷。

據了解，河國榮原與妻居於大坳門村逾10年，其妻約3個月前去世，河感失落並搬到同村另一單位。他與嫂子上周三（1月31日）最後一次以短訊聯絡，嫂子翌日再聯絡他，未獲回覆，至前晚到其住所了解，屋內除睡房外均亮燈，嫂子以鎖匙開門後發現河昏迷倒卧睡房。警方在場發現炭灰、打火機及酒瓶，沒發現遺書。

葉：柳俊江燒炭有「傳染」作用

港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝說，前主播柳俊江上月燒炭死亡，事件有「傳染」（contagious）作用。他說燒炭尋短者不少受財困、健康等重大打擊，河國榮早前更面對伴侶離世，「種種的事加起來影響很大」，惟一般中年男性憂予人弱者感覺，較少求助。他稱人面對低潮時，可學習接納自己的問題，再找方法處理，更重要是懂得「轉念」，主動求助，呼籲大家多主動關心身邊的人。

港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱稱，若留意到朋友在情緒低落時慣性以負面思維看待事物，或每當有不幸總先歸因於「自己不好」，均可能是受抑鬱困擾的「信號」；此時若身邊有人願聆聽其訴苦，已有不少幫助，亦可適時鼓勵對方求醫。

防止自殺求助熱線

■「情緒通」精神健康支援熱線：18111

■生命熱線 ： 2382 0000

■撒瑪利亞防止自殺會 ：2389 2222

■社會福利署 ： 2343 2255

■明愛向晴軒 ： 18288

■人生熱線：8100 8012

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