天氣濕暖桃花早開 花檔憂滯銷擬提早減價

稱成本增 搭棚需交安全證明

今年維園年宵市場共377個攤位，昨日不少售賣年花的檔主陸續將花運來擺入攤位，現場可見年花包括桃花、年桔、蘭花、百合、水仙等。鄭先生表示，今年貨源、人工、運輸等營運成本上升，加上搭棚需找合資格者向食環署提交構築物安全證明，故將桃花售價上調5%，每株售價介乎380至3800元，視乎尺寸。他續稱，桃花開花時間較短，在天氣回暖及有雨因素下，對銷情沒太大信心。

蘭花檔樂觀 料購花意欲佳

另一售賣蘭花的國仕蘭亭檔主郭先生則對銷情樂觀，他說蘭花一年四季都開，氣溫維持室溫一般沒太大問題，亦可透過淋多些水控制開花時間，售價則與往年相若，街坊價蝴蝶蘭每盆售約200元，預備了1000至2000盆貨量。天文台預計未來一周均有雨，但他認為今年整體社會氣氛較好，預料市民選購年花意欲較往年增加。