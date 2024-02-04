5年首返年宵 有快餐檔憂雨天客減 中學生乾貨區賣龍公仔 學營商也學搭棚

天文台料7日均下雨

年宵市場今起於全港15個地點舉行，共設約1500個濕貨、乾貨、快餐和主題攤位。天文台預計今起一連7日均下雨，相對濕度維持65%至95%不等，氣溫今起將持續回落至年三十（周五）攝氏11至14度。

本報記者昨到維園觀察，各檔主陸續到場準備，大部分攤檔主體已完成搭建，正待貨品到場上架。快餐攤位分別設於維園銅鑼灣及天后兩入口，其中快餐C攤位檔主馮先生表示，為迎合港人追求新鮮感的飲食喜好，今年特意製作醬油燒鮑魚、韓式烤芝士和黃金燒肉，「即叫即整」，每份40元，因早前曾於美酒佳餚巡禮亮相這些款式，反應不錯，相信今次年宵能吸引不少人光顧；另有傳統燒賣、魚蛋（每碗10多粒售30元）、臭豆腐，以及大白兔奶糖雪糕（40元兩球）。

未來一周天氣將有連綿細雨甚至驟雨，馮稱若不下雨定能維持收支平衡，而下雨的話雖可開太陽傘繼續營運，但或多或少影響人流和生意，更可能蝕錢。

另一檔投資百萬 樂觀稱年輕人會逛

另一近銅鑼灣入口的快餐B攤位檔主吳先生投入了約百萬經營攤檔，包括20萬競投攤位、20萬電費、6萬搭棚、數十萬入貨、十幾萬購置「架生」、15萬人工，稱多年後復辦需重新購置雪櫃、爐具等。有多年營運經驗的他認為一兩陣驟雨影響不大，相信會有不少年輕人逛維園年宵，對銷情和賺取利潤有信心。

吳的攤位主要售傳統的魚蛋燒賣；另設小攤檔售賣糖葱餅，由穿女僕裝的少女製作糖葱餅和提供「即影即有」拍照服務，如欲與「女僕」拍照需付費50元。

小檔女僕裝賣糖葱餅 拍照需付費

根據食環署「年宵市場活動及攤位的使用」，倘署方認為獲許可人在年宵市場場地內為宣傳、推廣、陳列、展示、售賣或送贈任何准售商品而進行的活動不符合年宵市場宗旨，即適合不同年齡市民歡欣慶賀農曆新年，署方有權指示停止有關活動。

在乾貨區，有來自香港鄧鏡波書院的同學售賣龍形毛絨公仔和印有創意字句的運動水樽，項目總監關同學表示，今年是自2019後復辦年宵檔位，約20名同學連月籌備，並向家長會和師生集股，又發揮創意利用網上社交平台宣傳產品；另招募20名中一至中六同學輪流當值，同學籌辦過程中學到營商、搭棚等課外知識，留下珍貴中學回憶。