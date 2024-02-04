珀麗灣免用指定袋 屋苑按重付費 獲環署認可 環團：違污者自付原意

有環團批評上述做法雖合法，但有違污染者自付原則，對守法及棄置較少垃圾量的住戶不公平；有住戶亦認為會令大家失去減廢動力（見另稿）。環境局稱有指引鼓勵屋苑按住戶垃圾量分攤相關費用。

明報記者 馬耀森

本報獲得啟勝管理服務公司珀麗灣服務處於上月18日向住戶發出的通告，內容顯示由於該屋苑處理一般家居垃圾模式是安排清潔承辦商使用非壓縮型垃圾車收集，並於馬灣廢物轉運設施棄置，按「垃圾收費」下的收費模式，環保署將按垃圾重量收取「入閘費」，費用將由屋苑支付，故「指定袋並不適用」，住戶毋須購買指定袋包妥垃圾，同時屋苑將繼續按過往安排向住戶派發垃圾袋。

一直非壓縮車收垃圾按重收費 屋苑續派袋

珀麗灣服務處回覆本報稱，屋苑自2002年入伙以來，所有家居垃圾一直由私營非壓縮型垃圾車收集，運往鄰近的離島廢物轉運設施，亦即馬灣站處理，並按重量支付廢物轉運費用。政府決定垃圾徵費後，服務處於2022年主動向環保署查詢，獲確認在垃圾徵費實施後，有關垃圾將按重量收取每噸365元「入閘費」；為免住戶雙重付費，個別住戶毋須使用指定垃圾袋，有關安排已與業委會詳細商討及議決。

環署：收費原則方便用戶 不用強制改

環保署表示，私營廢物收集商一般使用非壓縮型垃圾車收集和棄置工商業垃圾，因為這類垃圾不少是不適合用指定袋包裹或用壓縮型垃圾車運載，所以法例要求非壓縮型垃圾車收集的垃圾按重量收費。由於地方限制或個別原因，香港有少數住宅是使用非壓縮型垃圾車收集垃圾，但沒有具體數目。

署方表示，現行垃圾收費計劃的設計原則是方便用戶可沿用現有垃圾收集系統，毋須作重大改變，故這些住宅可繼續使用非壓縮型垃圾車運載垃圾並採用按重收費模式，不會強制更改。

需多付運費 清潔業料其他屋苑未必轉模式

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻稱，本港住宅大部分由食環署的壓縮型垃圾車運走垃圾，只有少數偏遠屋苑或港島半山樓宇是由私營廢物收集商收集。她說法例容許以按袋或按重量收垃圾費，她認為在垃圾徵費下，有屋苑為方便而改由私營廢物收集商收集垃圾的機率不大，因為要多付一筆運輸費。

綠領行動總幹事何漢威對珀麗灣管理公司的安排表示失望，認為做法雖然合法，但有違污染者自付原則，對守法及棄置較少垃圾量的住戶不公平，希望管理公司與業委會溝通，重新檢視是否可以按袋收費，以發揮更大減廢作用。

環局：鼓勵按住戶垃圾量攤分費用

環境局回應稱，為鼓勵按量而非按袋收費的屋苑住戶推行污染者自付原則，建議物管公司考慮施行一些措施，按垃圾量向住戶收回相關費用；當局得知珀麗灣正考慮如何向住戶收回相關費用，會與物管處保持溝通，鼓勵他們參考「良好作業指引」，透過按住戶垃圾量模式攤分入閘費。

本報查閱有關指引，就住宅攤分大型垃圾入閘費，指引建議考慮多個模式，包括秤重計算個別住戶的收費及向住戶發出相應帳單、對常見大型垃圾重量的收費擬定收費列表，亦可考慮實報實銷，或每月向住戶收取一個大約固定收費。

（垃圾徵費）