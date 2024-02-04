國泰：去年員工淨增長4000 機務人員為主

國泰昨舉辦「航空體驗開放日」，邀請逾600名共創明「Teen」計劃學員及友師參觀國泰城、國泰貨運站及國泰航空飲食服務設施等，政務司長陳國基致辭時說，共創明「Teen」第二期計劃去年底推出，至今得到超過170個企業和團體支持，當中很多是大公司、大企業。他說，除推薦友師外，企業團體會提供數以百計活動讓學員參加。

邀共創明「Teen」600人參觀

陳國基：會多辦內地交流團

政府前年推出共創明「Teen」計劃，國泰今年為連續第二年參與。陳國基說感謝國泰一直以來支持，國泰在第一期計劃邀請了超過1700名學員和友師參加多個航空相關活動，昨日開放日則為第二期計劃內首個大型活動，認為可讓學員大開眼界，認識航空業多方面發展的可能性。

他又說，去年發現學員到內地交流時很愉快，故今年會舉辦更多內地交流團，感謝很多團體今年亦給予支持，免費安排活動讓學員在暑假、復活節假期等日子到內地交流，據他了解，最遠的一團即將出發到雲南。他說有信心政、商、民三方可繼續扶持學員，讓他們「企得更高、睇得更闊、走得更遠」。

黃瑋彤表示，國泰有多個部門，盼學員透過參與活動，多發掘自己長處，找尋適合自己的崗位。

國泰行政總裁林紹波稱，國泰會繼續落實及推廣不同計劃，為香港青少年提供探索及投身航空業的發展機會，致力鞏固香港國際航空樞紐地位。