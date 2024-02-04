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AI深偽視像會議 騙跨國公司兩億 扮英國高層指示「機密交易」轉錢 港職員中招

【明報專訊】近年全球掀起人工智能（AI）熱潮，警方接獲一家跨國公司香港分行的財務職員報案，稱上月中分別有同事收到假冒英國總部首席財務官的釣魚信息，對方聲稱要做機密交易，分別邀請各人加入有4至6人參與的視像會議，其間指示各人，共分15次把共2億元轉帳至5個本地銀行戶口。由於「與會者」與現實樣貌一致，各人不虞有詐，其後向公司總部查詢後揭發事件及報案。警方網罪科署理高級警司陳純青稱，案件反映深偽技術（deepfake）騙案由以往「單對單」，演變成網上會議亦使用相關技術，呼籲市民提高警覺。

多人開會 取公開影片AI配聲

警方表示，此為至今單一損失金額最大、涉以人工智能詐騙的案件。調查發現，報案人的2至3名同事亦曾分別被邀請出席多人視像會議，而所謂多人參與「視像會議」的影像，與網上部分公開影片一致，相信騙徒預先從網上下載影片，繼而以AI配上偽冒聲音，再於視像會議中播放。警方相信騙徒通過YouTube獲取首席財務官的公開影像和聲音，再以深偽技術模仿其聲線讀稿，誘騙各人執行指示。騙徒在預製的「視像會議」因未能與各人對話，故主要是直接下達命令；另在會議僅要求各人作簡短自我介紹，再以其他藉口結束會議，並於其他即時通訊軟件繼續對話。

「AI李家超」下架 未有市民中招

上月網上流傳深偽影片，片中疑以AI偽造的「特首李家超」推介高回報的投資計劃。警方透露，獲悉事件後向相關平台舉報要求下架，至今無接獲市民因相關片段而被騙的舉報。警方表示，暫無備存涉AI騙案的數字，亦無發現相關手法有上升趨勢，惟相信此低成本手法日後會再現。香港專業進修學校協理副校長林森稱，市民常用熒幕較細的手機看片，或難以察覺瑕疵，建議辨識方法之一，是以AI偵測片段是否由AI製成；由於不論音頻或視頻均由信號組成，AI可分析片段信號特點和分佈，以判斷真偽。

專家倡用AI偵測AI假片

警方去年首11個月錄得31,843宗科技罪案，較前年同期增53%；損失金額約50.9億元，較前年同期增72%。其中損失金額最大涉及一宗電郵騙案，報案人是一家國際資產管理公司的首席財務官，去年9月收到假冒的生意伙伴要求轉帳的電郵，報案人兩個月內將7820萬元，分兩次轉帳至一個本地銀行戶口，其後與生意伙伴聯絡時才發現被騙。

網上投資騙案方面，去年首11個月錄得4703宗，較前年同期增1.8倍；損失金額約30億元，較前年同期增2.5倍。警方表示，去年首9個月就各類詐騙案拘逾4000人，較前年同期增逾五成。上年11月，警方與44間本地零售銀行和儲值支付工具運營商，在轉數快平台推出「可疑識別代號警示」機制，當收款者手機、電郵或轉數快識別碼與防騙視伏器標記為「高危有伏」類別，用戶會收到警示。陳純青透露，今年第一至第二個季度會將警示機制擴展至其他轉帳制度，市民無論以櫃枱轉帳或公司轉帳等，均會收到警示。

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相關字詞﹕網罪科 科技罪案 警方 深偽技術 人工智能

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