億元毒案死亡疑犯為車手黃桂華

死者參與賽車逾20年

汽車會：賽前須檢查 有隱病禁賽

香港汽車會永遠榮譽會長李耀培向本報表示，知道黃桂華參與賽車逾20年，多數出戰國內、澳門賽事，須經汽車會領取賽車證，但全港賽車手眾多，與黃並不直接認識。他說一般車手賽前須完成身體檢查，如有隱病不可出賽，但重申不清楚黃的身體情况。

翻查過往報道，黃桂華至少24次參與澳門格蘭披治大賽車，其中在2021年11月出戰金沙中國澳門GT杯，黃駕駛BMW M6 GT3賽車，以第九名完成東望洋賽道中最高級的GT賽事，獲中國香港組季軍。他在2019年出戰同一賽事前，曾出席香港汽車會的授旗儀式，當時受訪時稱冀享受比賽。

根據公司註冊處資料，黃桂華在9間公司任職董事，包括物業管理、燒烤場、石油及貿易公司等，其中一間汽車貿易公司報稱地址為錦田高埔村一帶。警方交代案情時表示，在錦田高埔村一間鐵皮屋外截停該男子。

警指死者有心臟病紀錄

不便透露制服方法過程

警方與海關上周三偵破1億元跨境販毒案，拘捕3男1女，其中57歲男疑犯曾反抗，企圖驅車離開，3名警員與他糾纏並受傷。警方稱男子被制服後坐在原位，沒有異樣，惟20分鐘昏迷，送院後翌日不治。警方表示死者有心臟病紀錄，死因將由新界北重案組調查，不便透露制服方法及過程。