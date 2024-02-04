拉筋踩踩草皮 美斯操練未踢分隊賽 球迷闖球場索簽名 康文署譴責

教練前日稱美斯上陣否看昨操練

對於帶傷的美斯今日能否出戰，邁阿密主教練馬天奴前日稱需觀察昨日操練情况。

康文署昨晚發稿嚴厲譴責多名觀眾闖入球場。大會提醒今日入場觀眾，不得闖入球場滋擾，否則必會從嚴處理，包括即時驅逐離場甚至交由警方處理，大會會加強保安。

近4萬張國際邁阿密公開操練門票，有1.5萬張分發予本地學生、青年運動員、殘疾運動員及基層家庭受惠者。警方昨起一連兩日在大球場附近一帶封路措施，在操練前3小時開放持票者入場，有不少球迷提早至中午已到場排隊。來自昆明的袁先生一家四口即日抵埗為睹美斯風采；香港阿根廷國家隊球迷會會長Christer帶同太太和19個月大兒子入場感受氣氛，更一身阿根廷球員版球衣連隊長臂章，攜同一壺瑪黛茶「全副裝備」到場。有居港印度球迷更製作了紙牌，用西班牙語寫上「今日是自己生日，希望獲得美斯球衣」，望吸引偶像。

操練於昨午5時30分舉行，開始前副政務司長卓永興及文體旅局長楊潤雄代表特區政府到場致辭，其後國際邁阿密班主碧咸現身，帶領一眾邁阿密球員步入球場。

蘇亞雷斯僅與美斯閒聊場邊拉筋

美斯在操練開始後約10分鐘隆重登場，隨即引起群眾歡呼，他先走到中圈「馬騮搶球」輕舒腳頭，其後聯同隊友圍繞球場慢跑，以及簡單衝刺練習。不過到分隊賽環節時，日前在沙特阿拉伯友賽後備入替7分鐘的美斯，僅在場邊於職員協助下拉筋。操練半小時後，另一球星射手蘇亞雷斯終步入球場，但只跟美斯閒聊及在場邊拉筋。

碧咸一度在場邊觀操，其後步往看台貴賓席，沿途球迷得以與萬人迷擊掌。碧咸在席上為小朋友簽名後，並發表講話，「我代表球隊全體多謝大家連日以來一直歡迎我們。國際邁阿密是間特別球會，希望大家可以好好享受這課操練，期待明（今）日的表演賽」。

操練過後，較原定時間提早舉行社區足球訓練營，美斯及蘇亞雷斯在內的球員都有分組指導一班9至14歲的香港青年梯隊小將。接近尾聲時，至少有5名球迷先後從球場各方衝入球場，大多都被球隊職員或保安阻截，不過仍有一名身穿巴塞隆拿球衣的年輕男球迷成功突圍，獲美斯在其球衣胸口簽名後，更即場跪拜球王。球隊隨即離場，大部分球員均未有為場邊球迷簽名合照，令不少球迷空手而回。

球員返更衣室 班主碧咸與球迷合照

碧咸則脫下外套走到場中，落場指導一眾球童，包括曾客串做龍門、更試過彎腰為一名球童綁鞋帶，其間保安欲上前阻擋一名衝入場中要求合照的球迷時，碧咸亦示意願跟該名球迷自拍，最後再跟一眾球童大合照，盡顯親民一面。

國際邁阿密今午4時對由港超球員組成的「香港隊」踢表演賽，中午12時30分開放入場，賽前下午2時先舉行音樂表演，有G.E.M.、姜濤、Anson Lo及Gareth T.參與。