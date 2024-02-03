黑雨揭僭建 蟠龍業主認5年無遵令

2012年巡查揭發 今罰3.46萬

被告興登堡企業有限公司，承認身為屯門蟠龍半島一個洋房的擁有人，在2018年3月至2023年4月期間，無合理辯解而沒有遵從建築事務監督在2013年1月送達的命令。該命令要求拆除有關違例建築工程，並按照建築事務監督批准的圖則，修復樓宇受影響的部分。暫委裁判官鄭潤聰下令被告公司罰款34,600元。

案情指屋宇署人員於2012年8月視察涉事洋房，發現單位後面的庭園加建兩層搭建物，面積共約10平方米；單位一樓外牆亦附建一個懸臂式樓板露台，面積約6平方米。上述兩項工程未有根據《建築物條例》規定，取得建築事務監督批准下進行，亦不屬於獲條例豁免的工程，故屬違例。

2013年1月，建築事務監督向被告簽發命令，要求60天內拆除違例工程。此命令以掛號郵件的方式寄予被告，並張貼於單位的顯眼位置。同年2月，被告就屋宇署命令提上訴。2018年1月，上訴審裁小組秘書回覆業主，稱上訴被駁回。直至2023年4月26日，屋宇署人員到單位視察，發現違例建築工程仍然存在。

【案件編號：TMS 2/24】