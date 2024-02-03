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港聞

港聞二

去年DQ教師多因揭刑事紀錄 另涉上課播色情片等

【明報專訊】教育局去年跟進合共171宗涉教師違反專業操守的個案，其中47名教師遭取消註冊（DQ），較前年21人增加逾一倍。教育局長蔡若蓮昨日於立法會教育事務委員會上表示，該47名教師「零個在職，都已離開教育界」，其中41宗從每3年一次刑事紀錄查核中發現，另6宗則涉專業失德，DQ原因包括於課上觀看或播放色情影片。

蔡若蓮稱全數已離開教界

在立法會教育事務委員會，多名議員問及DQ教師宗數按年倍增，其中教育界議員朱國強質疑局方是否「走漏眼」，「是否有小部分（涉事教師）仍然在職？」蔡若蓮回應稱，局方今年進行每3年一次、針對所有註冊教師的刑事紀錄查核，41名教師因相關原因被DQ，故DQ宗數上升，「我們就是要取消他的牌照，杜絕他有機會重返教育界」。

有涉超師生關係 有發不當帖文

蔡補充，該47名遭「釘牌」的教師已悉數離開教育界，而涉違反專業操守的6宗個案中，3人與學生有超越師生關係的交往，兩人在課堂上觀看或不小心播放色情影片、一人在社交媒體發布不適當帖文或於校內有不恰當行為。

選委會界別林振昇則關注，局方會否向涉事教師提供改過的機會。蔡若蓮表示，為保障學生，倘教師干犯一般刑事罪行、性罪行或嚴重過失，便不容重新註冊，暫時亦未有遭DQ教師要求重新註冊。不過她稱局方仍在檢討是否設「有時限停牌」，容許涉能力、資格問題的教師於「釘牌」3年後再註冊。

自「教育人員專業操守議會」前年解散後，涉教師專業失德的投訴皆交由教育局裁決。社福界議員狄志遠關注會否演變成「行政干預專業」。蔡若蓮回應，現有機制採納持份者意見，非單由前線教師、校長裁決，「較原有的操守議會更專業，今時今日不可以我們自己說了算」。

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