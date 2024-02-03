無納心理學家證供 張祺忠殺妻定罪重審

張祺忠身穿黑色西裝、打領呔到庭，得悉上訴獲批後表現平靜，步入囚室時望向親友。早前本案因上訴方資深大律師夏偉志抱恙而押後，大律師李澍桓昨表示夏偉志仍然不適，由李代表上訴。案件由上訴庭副庭長麥機智、上訴庭法官薛偉成及潘敏琦審理。

若屬減責神志失常 可判誤殺

上訴方爭議在於原審法官未有就辯方證人、臨牀心理學家鄭健榮的證供恰當地引導陪審團。鄭曾提及如果一個人飽受極大壓力、理性被情緒騎劫，可能忘記事發經過。原審法官當時指陪審團判斷被告情况是否構成「減責神志失常（diminished responsibility）」，應只考慮精神科醫生的供辭，不應考慮鄭的證供，其後又提醒陪審團審視所有證據。

原審引導陪審不應採心理學證供

根據法例，若陪審團認為被告屬減責神志失常，或受挑釁「激怒（provocation）」下犯案，可被裁定為誤殺。庭上提及，被告亦以受挑釁而失控作為抗辯理由，原審期間傳召鄭只證明此點，辯方大狀在原審法官引導時沒有反對。麥官昨形容，實際上審訊「流動易變（fluid）」，並非固定受限，有些證據或變得具體重要，可能改變辯方主張。

代表律政司的助理刑事檢控專員雷芷茗指出，陪審團知悉鄭作供僅聚焦講述失控犯案，原審法官清晰指引，他們可考慮相關證據，沒剝奪抹殺他們考慮或產生混亂，但強調鄭給予證供的作用不會「更進一步」。薛官提出，失控和憤怒情緒關乎一個人的心態。律政司另提到一旦上訴獲批，要求案件發還重審。3名法官考慮後裁定張上訴得直，繼續還押，等候重審。

【案件編號：CACC 213/20】