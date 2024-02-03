小伙子被撤場 劇協促教局再審核

劇團「小伙子理想空間」租場遭撤銷，涉及有人投訴團員過往言論，協助劇團的舞台劇編劇莊梅岩日前指出，涉事為團員於2019年的網上言論。

劇協舞台工會發聲明

促定義敏感議題

香港戲劇協會及香港舞台藝術從業員工會發表聲明，對事件「深感遺憾」， 促請教育局及其轄下處理事件的「九龍城區學校發展組」回應，包括如何核實與查證免受誤判、劇目何謂涉及敏感或爭議性議題、當局為何撤銷租場，以及被投訴者是否有機制讓其澄清或辯解。

兩個團體期望當局讓藝術創作可在合法、合理、合情的環境下健康發展。

教局：不滿結果可上訴

教育局昨再回應事件，指局方接獲投訴後已與學校聯絡了解事件，並按指引準則，從保護學生的角度處理。教育局表示，於去年6月向全港學校發出的《國家安全：學校具體措施（增強版）》指引，指出在校舍管理和使用上，學校管治機構有責任防止校舍出現不恰當使用情况。

局方又表示，如相關人士不接納調查結果，可向學校、教育局提出上訴。