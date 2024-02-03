灣區護士次輪百人來港 首屆參與者：無咩挑戰

首屆70名護士去年4月起來港交流10.5個月，主要安排至內科及老人科病房。第二屆有逾650名廣東省護士報名，由廣東省衛健委統籌筆試和面試，100人通過遴選，交流期與首屆相若。

編配深切治療部手術室等

第二屆護士平均有9年臨牀經驗，持學士學位，包括10名副主任護師，職級等同醫管局副顧問護師。上月來港首批14名護士來自心臟重症監護、眼科和內視鏡科，第二批86名則來自老年護理、「圍手術」科和重症監護。

醫管局護理總行政經理唐華根說，交流計劃要求護士須擁至少3年專科工作經驗，第二屆護士年資最淺5年，最長13至14年。他說局方探討擴大涵蓋專科時，會考慮本地服務需求，「（香港）護士流失去外國也是這些科目最搶手」，又稱高端專科知識「獨特得來是世界通行」，相信大灣區護士能勝任。

唐說第二屆護士將獲派至與本身專科相符的部門，例如重症監護派至深切治療部，「圍手術科」則派往手術室。

中山大學腫瘤防治中心護士劉佳麗在內地從事護理業近8年，過去10個多月先後獲派至沙田醫院和威爾斯親王醫院老人科。她說在內地主要照顧長者，兩地護理程序相若，只需按指引工作，「對我來講無咩挑戰」。她稱兩地醫學術語略異，以英文術語溝通便可。

「兩地術語略異 英文溝通便可」

被問如何評估本港公營醫療體系需求龐大，劉說各地醫院「都是一樣的壓力」，醫管局已盡量減少病人住院時間，並開設護士診所，有助縮減門診輪候時間，發展智慧醫院亦可紓緩服務壓力。

政府擬修例容許非本地培訓護士免試在港執業，唐華根稱大灣區護士只可在本港護士監督下工作，兩地醫護交流初期亦關注相關權責，但很快便釐清。被問修例後局方會否聘請曾來港交流的護士，他稱兩地語言和文化相近，「如果熟悉的、有信心的，（聘請）機會當然會大些」，故持歡迎態度。