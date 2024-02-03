明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

無綫兩行政人員涉取文件被捕 TVB指散播假消息圖礙公司管治 另炒一人

【明報專訊】警方重案組昨日拘捕兩名無綫電視員工，兩人涉嫌不誠實取用電腦取得限閱文件。無綫電視發聲明透露，共3名行政人員涉事並「散播虛假信息」，3人已被解僱。據悉，無綫向員工發信指被捕二人為張繼序和張惠兒，另一被解僱者為邱健忠，曾與3人接觸的同事須向人事科報告。

警方表示，接獲舉報指無綫電視廣播有限公司員工以不誠實意圖取用電腦，取得與公司有關的限閱文件，昨以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪名拘捕59歲男子及56歲女子。兩人昨在將軍澳TVB電視城被帶走扣查，警方另檢取電腦等證物，案件由東九龍刑事總部重案組調查。

警：不誠實意圖取限閱文件

無綫電視發聲明表示，已掌握有力證據，顯示有員工為個人利益，以不當手法串謀、協助或教唆外部人士企圖破壞公司管治，並散播針對公司的虛假信息。聲明稱除了被捕兩人，尚有第三名行政人員參與相關「非法活動」，3人嚴重違反僱傭條款，即時解僱，公司將全力協助警方調查。

發員工信 要求曾接觸3人者上報

據了解，無綫助理總經理（人力及製作資源）謝偉光向員工發信指已展開刑事調查，與3人有接觸者須向人事科報告，如有疑問可聯繫人事科。信中重申事件不影響公司運作，提醒員工以最高誠信標準行事，保護公司利益及聲譽，否則有嚴重後果。

無綫報道提管理架構變動傳聞

「無綫新聞」昨日報道事件時提及，公司多次被傳管理架構變動，引述行政主席許濤去年8月開記者會時稱「在媒體上廣泛流傳的不實報道，可能對公司股價有所影響，會將此事交予執法部門調查」。翻查資料，當時有報道指許濤及無綫電視總經理曾志偉離職，製作基地北移，許其後開記招澄清事件全屬虛構。

據了解，被捕的張繼序剛由ViuTV轉職無綫，2016年在ViuTV任節目總監；張惠兒2011年在TVB負責內地事務，2016年曾以TVB高級經理身分受訪。據悉另一涉事被解僱者為邱健忠，2020年有報道顯示他為公司助理總經理，負責海外OTT平台TVB Anywhere。

相關字詞﹕不誠實取用電腦 無綫電視

上 / 下一篇新聞

新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆
新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆
應科大申請要求出爐 倘獲批學生享資助
應科大申請要求出爐 倘獲批學生享資助
將軍澳海濱南橋啟用
將軍澳海濱南橋啟用
3日通知 「非建制」羅庭輝年宵DQ 備過千底蘿蔔糕推香港製造 或改門市發售、贈NGO
3日通知 「非建制」羅庭輝年宵DQ 備過千底蘿蔔糕推香港製造 或改門市發售、贈NGO
快餐乾貨攤位回歸 蘭花大王憂人流分散生意
快餐乾貨攤位回歸 蘭花大王憂人流分散生意
配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車
配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車
社區保母兩層培訓 社署統一內容
社區保母兩層培訓 社署統一內容
港鐵：26水浸高危站 提前紅雨加派人手
港鐵：26水浸高危站 提前紅雨加派人手
陳沛敏：黎重民主 佔中後國際名氣增 指「喺社運企前咗」 2014年起娛樂版漸減
陳沛敏：黎重民主 佔中後國際名氣增 指「喺社運企前咗」 2014年起娛樂版漸減
陳初稱「創辦人」後改「黎生」 鍾沛權坐首排旁聽
陳初稱「創辦人」後改「黎生」 鍾沛權坐首排旁聽
完成作供 張劍虹：國安法後黎未提改《蘋果》編採
完成作供 張劍虹：國安法後黎未提改《蘋果》編採
中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息
中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息
假獎座假網站假投資 11人涉騙150萬落網
假獎座假網站假投資 11人涉騙150萬落網
彩福邨火警 出事單位獨居漢墮斃
彩福邨火警 出事單位獨居漢墮斃
灣區護士次輪百人來港 首屆參與者：無咩挑戰
灣區護士次輪百人來港 首屆參與者：無咩挑戰
賊扮客掠金鏈 兩日兩宗
賊扮客掠金鏈 兩日兩宗
林定國：泄密避重大傷亡 或可作辯解 杜淦堃倡「公眾利益」答辯不限於傳媒
林定國：泄密避重大傷亡 或可作辯解 杜淦堃倡「公眾利益」答辯不限於傳媒
舉例偕海外機構研新冠源頭存風險 陳文敏憂「境外干預」法網太闊
舉例偕海外機構研新冠源頭存風險 陳文敏憂「境外干預」法網太闊
小伙子被撤場 劇協促教局再審核
小伙子被撤場 劇協促教局再審核
億元販毒案提堂 疑主腦七旬婦留醫缺席
億元販毒案提堂 疑主腦七旬婦留醫缺席
鸚鵡困樹 脫險歸家
鸚鵡困樹 脫險歸家
無納心理學家證供 張祺忠殺妻定罪重審
無納心理學家證供 張祺忠殺妻定罪重審
妻近月去世 河國榮燒炭亡
妻近月去世 河國榮燒炭亡
去年DQ教師多因揭刑事紀錄 另涉上課播色情片等
去年DQ教師多因揭刑事紀錄 另涉上課播色情片等
安老院董事認賄社署職員轉介院友
安老院董事認賄社署職員轉介院友
兩黑幫男酒吧遭5蒙面人斬傷
兩黑幫男酒吧遭5蒙面人斬傷
黑雨揭僭建 蟠龍業主認5年無遵令
黑雨揭僭建 蟠龍業主認5年無遵令
九市速遞：七折票4月吸兩萬港人 世界之窗：暫不設期限
九市速遞：七折票4月吸兩萬港人 世界之窗：暫不設期限
九市速遞：南沙4月簡化公司登記 接軌港澳國際
九市速遞：南沙4月簡化公司登記 接軌港澳國際
九市速遞：橫琴測試往來內地通道 稅區封關在即
九市速遞：橫琴測試往來內地通道 稅區封關在即
九市速遞：河套港創投資金 深政協倡自由調動
九市速遞：河套港創投資金 深政協倡自由調動
九市速遞：珠海航展擬增無人載具展區
九市速遞：珠海航展擬增無人載具展區
灣區手記：小心暈 ／文：尚東美
灣區手記：小心暈 ／文：尚東美
【Emily】主持邀嘉賓合照 邁阿密球員轉身走人
【Emily】主持邀嘉賓合照 邁阿密球員轉身走人
【Emily】fb上載羅庭輝「上水貨舖」爆谷相 張欣宇：今日香港創品牌唔易
【Emily】fb上載羅庭輝「上水貨舖」爆谷相 張欣宇：今日香港創品牌唔易
【Emily】電容器壞不宜維修 九巴棄8國產電巴
【Emily】電容器壞不宜維修 九巴棄8國產電巴
【Emily】Uber試行可揀call「綠的」
【Emily】Uber試行可揀call「綠的」