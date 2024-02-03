無綫兩行政人員涉取文件被捕 TVB指散播假消息圖礙公司管治 另炒一人

警方表示，接獲舉報指無綫電視廣播有限公司員工以不誠實意圖取用電腦，取得與公司有關的限閱文件，昨以「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」罪名拘捕59歲男子及56歲女子。兩人昨在將軍澳TVB電視城被帶走扣查，警方另檢取電腦等證物，案件由東九龍刑事總部重案組調查。

警：不誠實意圖取限閱文件

無綫電視發聲明表示，已掌握有力證據，顯示有員工為個人利益，以不當手法串謀、協助或教唆外部人士企圖破壞公司管治，並散播針對公司的虛假信息。聲明稱除了被捕兩人，尚有第三名行政人員參與相關「非法活動」，3人嚴重違反僱傭條款，即時解僱，公司將全力協助警方調查。

發員工信 要求曾接觸3人者上報

據了解，無綫助理總經理（人力及製作資源）謝偉光向員工發信指已展開刑事調查，與3人有接觸者須向人事科報告，如有疑問可聯繫人事科。信中重申事件不影響公司運作，提醒員工以最高誠信標準行事，保護公司利益及聲譽，否則有嚴重後果。

無綫報道提管理架構變動傳聞

「無綫新聞」昨日報道事件時提及，公司多次被傳管理架構變動，引述行政主席許濤去年8月開記者會時稱「在媒體上廣泛流傳的不實報道，可能對公司股價有所影響，會將此事交予執法部門調查」。翻查資料，當時有報道指許濤及無綫電視總經理曾志偉離職，製作基地北移，許其後開記招澄清事件全屬虛構。

據了解，被捕的張繼序剛由ViuTV轉職無綫，2016年在ViuTV任節目總監；張惠兒2011年在TVB負責內地事務，2016年曾以TVB高級經理身分受訪。據悉另一涉事被解僱者為邱健忠，2020年有報道顯示他為公司助理總經理，負責海外OTT平台TVB Anywhere。