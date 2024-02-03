假獎座假網站假投資 11人涉騙150萬落網

cold call誘貴金屬期貨買賣

警方行動中拘捕集團主腦及骨幹成員等共11人，涉嫌串謀詐騙。11名男子介乎24至34歲，分別報稱建築工、速遞員、電訊服務推廣員、無業等，部分有黑社會背景。警方阻截該集團轉移懷疑犯罪得益約200萬元；根據搜出的投資協議書及單據，相信潛在受害者達30人，涉逾200萬元騙款，會聯絡他們進一步調查。

九龍東總區刑事部總督察劉浩德指出，涉案集團2022年6月起運作，成立投資公司，透過「cold call」或通訊軟件信息隨機接觸市民，哄騙開設委託帳戶買賣貴金屬期貨。騙徒取得委託後全權管理有關戶口買賣，再誘導事主登入預製的假網站，營造獲利假象，令事主繼續投資；若事主希望取回本金及回報，騙徒會以不同藉口拒絕或拖延。事實上投資從不存在，本金早已被騙徒以現金方式提取。

警方調查後發現詐騙集團於九龍灣一甲級寫字樓成立空殼投資公司，統籌詐騙活動，並在長沙灣一工廠大廈設立行動中心，密集式cold call或發信息尋找目標。警方前日突擊搜查上述兩址，搜出大量貴金屬期貨客戶投資協議書、收款單據、記錄逾1000個電話號碼的電話紙、對答台詞等。

九龍東總區刑事部高級督察段玉衡表示，詐騙集團分工仔細、部署清晰：首先cold call做與投資無關的問卷調查，記錄事主姓氏和職業，並記錄哪些電話號碼有人接聽及較樂意傾談，之後由其他集團成員致電詢問投資意向，再誘使事主投資。騙徒會邀請事主到投資公司見面，辦公室更擺放自製獎座，假裝公司投資有道。事主要當面交現金或轉帳到騙徒指定的公司銀行戶口，每次涉款數千至數十萬元，惟實際上騙徒從未為事主投資買賣。