中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息

【明報專訊】中大校董會前日（1日）決議通過政治與行政學系重組方案，將現有政治與行政學系（政政系）等課程併入新學院，並敲定名為「政務與政策科學學院」。中大社會科學院院長趙志裕昨稱有學生組織就重組方案「散播錯誤信息（have propagated misinformation）」，為避免誤會將直接與師生溝通。
根據方案，原屬社會科學院的政治與行政學系、全球研究、數據科學與政策研究等學系和課程將併入新學院，政政系將降格為「課程（programme）」。趙志裕昨向師生發電郵表示，校董會昨日通過重組方案，會上「充分考慮」學生意見，新學院將遵循大學政策及指引，決定新治理架構下的學生參與度，並會就可能影響到學生的學術議題另作諮詢。
函師生稱獲共識 指一職員誤導理解
該電郵亦附上呈交校董會的「補充文件」。文件提及，除了「一群」（a cluster of ）本科生，各持份者就新學院的英文名「School of Governance and Policy Science」取得共識，並指該批本科生以政政系生為主，因受一名學系職員誤導，誤以為「Government」的概念較「Governance」闊。
文件亦建議校董會採用「政務與政策科學學院」為中文譯名，但若校董會傾向改為「政治與政策科學學院」，社科院「不反對」。