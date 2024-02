中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息

根據方案,原屬社會科學院的政治與行政學系、全球研究、數據科學與政策研究等學系和課程將併入新學院,政政系將降格為「課程(programme)」。趙志裕昨向師生發電郵表示,校董會昨日通過重組方案,會上「充分考慮」學生意見,新學院將遵循大學政策及指引,決定新治理架構下的學生參與度,並會就可能影響到學生的學術議題另作諮詢。

函師生稱獲共識 指一職員誤導理解

該電郵亦附上呈交校董會的「補充文件」。文件提及,除了「一群」(a cluster of )本科生,各持份者就新學院的英文名「School of Governance and Policy Science」取得共識,並指該批本科生以政政系生為主,因受一名學系職員誤導,誤以為「Government」的概念較「Governance」闊。

文件亦建議校董會採用「政務與政策科學學院」為中文譯名,但若校董會傾向改為「政治與政策科學學院」,社科院「不反對」。