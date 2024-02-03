明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

完成作供 張劍虹：國安法後黎未提改《蘋果》編採

【明報專訊】前《蘋果日報》社長張劍虹昨日完成12日作供，作供的最後階段為接受控方覆問。辯方日前指出，張還押期間的2021年12月，律政司曾去信其法律代表，稱警方邀請張任控方證人，張答應為控方提供協助。控方昨稱警方根本無邀請，張表示不知有該信件存在。張另指《蘋果》在國安法實施後嘗試不違反該法，但無白紙黑字的指示，「黎生都冇講話《蘋果》個編採政策要有乜嘢改變」。

黎不在內 應變群組「free啲」

張劍虹早前供稱，國安法生效後《蘋果》高層開設「國安法應變委員會」通訊群組，討論應否在海報印上《蘋果》標誌，供民主黨在街站派發。控方覆問時問黎智英為何不在群組？張解釋「如果加入咗黎生，其實我哋咩都唔使討論，全部都係黎生決定晒」。法官李運騰追問既然黎決定一切，高層之間討論意義何在？張稱可以「free（自由）啲表達意見，睇吓係咪真係好有需要同黎生去講」。

報章圖片見光時 張：不知誰主意

張早前亦稱因應國安法實施，他曾與副社長陳沛敏商討應否使用有「光時」字眼的廣告圖片。庭上顯示張2020年7月4日向陳轉發公司律師的信息，張提醒含「光時」字句的稿件不能使用。控方其後展示《蘋果》於7月5日、8日及23日出版的新聞，版面頁首的圖片載有「光時」旗幟。張稱不記得是誰的主意以及維持多久，但指字句源自新聞圖片，而港聞版報章內容由陳沛敏負責，陳再向他負責。

另外，張早前指《蘋果》的編採嘗試不違反國安法，他昨日補充稱做法無白紙黑字列明，純粹是管理層認為要小心避觸「紅線」。他認為黎撰寫的文章和發表的言論都無法例生效前般「露骨」，但黎沒向員工表明「你哋千祈唔好違國安法」、「冇講話《蘋果》個編採政策要有乜嘢改變」。

（黎智英案）

相關字詞﹕黎智英案 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 張劍虹 蘋果日報 港區國安法

上 / 下一篇新聞

新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆
新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆
應科大申請要求出爐 倘獲批學生享資助
應科大申請要求出爐 倘獲批學生享資助
將軍澳海濱南橋啟用
將軍澳海濱南橋啟用
3日通知 「非建制」羅庭輝年宵DQ 備過千底蘿蔔糕推香港製造 或改門市發售、贈NGO
3日通知 「非建制」羅庭輝年宵DQ 備過千底蘿蔔糕推香港製造 或改門市發售、贈NGO
快餐乾貨攤位回歸 蘭花大王憂人流分散生意
快餐乾貨攤位回歸 蘭花大王憂人流分散生意
配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車
配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車
社區保母兩層培訓 社署統一內容
社區保母兩層培訓 社署統一內容
港鐵：26水浸高危站 提前紅雨加派人手
港鐵：26水浸高危站 提前紅雨加派人手
陳沛敏：黎重民主 佔中後國際名氣增 指「喺社運企前咗」 2014年起娛樂版漸減
陳沛敏：黎重民主 佔中後國際名氣增 指「喺社運企前咗」 2014年起娛樂版漸減
陳初稱「創辦人」後改「黎生」 鍾沛權坐首排旁聽
陳初稱「創辦人」後改「黎生」 鍾沛權坐首排旁聽
中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息
中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息
假獎座假網站假投資 11人涉騙150萬落網
假獎座假網站假投資 11人涉騙150萬落網
彩福邨火警 出事單位獨居漢墮斃
彩福邨火警 出事單位獨居漢墮斃
無綫兩行政人員涉取文件被捕 TVB指散播假消息圖礙公司管治 另炒一人
無綫兩行政人員涉取文件被捕 TVB指散播假消息圖礙公司管治 另炒一人
灣區護士次輪百人來港 首屆參與者：無咩挑戰
灣區護士次輪百人來港 首屆參與者：無咩挑戰
賊扮客掠金鏈 兩日兩宗
賊扮客掠金鏈 兩日兩宗
林定國：泄密避重大傷亡 或可作辯解 杜淦堃倡「公眾利益」答辯不限於傳媒
林定國：泄密避重大傷亡 或可作辯解 杜淦堃倡「公眾利益」答辯不限於傳媒
舉例偕海外機構研新冠源頭存風險 陳文敏憂「境外干預」法網太闊
舉例偕海外機構研新冠源頭存風險 陳文敏憂「境外干預」法網太闊
小伙子被撤場 劇協促教局再審核
小伙子被撤場 劇協促教局再審核
億元販毒案提堂 疑主腦七旬婦留醫缺席
億元販毒案提堂 疑主腦七旬婦留醫缺席
鸚鵡困樹 脫險歸家
鸚鵡困樹 脫險歸家
無納心理學家證供 張祺忠殺妻定罪重審
無納心理學家證供 張祺忠殺妻定罪重審
妻近月去世 河國榮燒炭亡
妻近月去世 河國榮燒炭亡
去年DQ教師多因揭刑事紀錄 另涉上課播色情片等
去年DQ教師多因揭刑事紀錄 另涉上課播色情片等
安老院董事認賄社署職員轉介院友
安老院董事認賄社署職員轉介院友
兩黑幫男酒吧遭5蒙面人斬傷
兩黑幫男酒吧遭5蒙面人斬傷
黑雨揭僭建 蟠龍業主認5年無遵令
黑雨揭僭建 蟠龍業主認5年無遵令
九市速遞：七折票4月吸兩萬港人 世界之窗：暫不設期限
九市速遞：七折票4月吸兩萬港人 世界之窗：暫不設期限
九市速遞：南沙4月簡化公司登記 接軌港澳國際
九市速遞：南沙4月簡化公司登記 接軌港澳國際
九市速遞：橫琴測試往來內地通道 稅區封關在即
九市速遞：橫琴測試往來內地通道 稅區封關在即
九市速遞：河套港創投資金 深政協倡自由調動
九市速遞：河套港創投資金 深政協倡自由調動
九市速遞：珠海航展擬增無人載具展區
九市速遞：珠海航展擬增無人載具展區
灣區手記：小心暈 ／文：尚東美
灣區手記：小心暈 ／文：尚東美
【Emily】主持邀嘉賓合照 邁阿密球員轉身走人
【Emily】主持邀嘉賓合照 邁阿密球員轉身走人
【Emily】fb上載羅庭輝「上水貨舖」爆谷相 張欣宇：今日香港創品牌唔易
【Emily】fb上載羅庭輝「上水貨舖」爆谷相 張欣宇：今日香港創品牌唔易
【Emily】電容器壞不宜維修 九巴棄8國產電巴
【Emily】電容器壞不宜維修 九巴棄8國產電巴
【Emily】Uber試行可揀call「綠的」
【Emily】Uber試行可揀call「綠的」