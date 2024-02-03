完成作供 張劍虹：國安法後黎未提改《蘋果》編採

黎不在內 應變群組「free啲」

張劍虹早前供稱，國安法生效後《蘋果》高層開設「國安法應變委員會」通訊群組，討論應否在海報印上《蘋果》標誌，供民主黨在街站派發。控方覆問時問黎智英為何不在群組？張解釋「如果加入咗黎生，其實我哋咩都唔使討論，全部都係黎生決定晒」。法官李運騰追問既然黎決定一切，高層之間討論意義何在？張稱可以「free（自由）啲表達意見，睇吓係咪真係好有需要同黎生去講」。

報章圖片見光時 張：不知誰主意

張早前亦稱因應國安法實施，他曾與副社長陳沛敏商討應否使用有「光時」字眼的廣告圖片。庭上顯示張2020年7月4日向陳轉發公司律師的信息，張提醒含「光時」字句的稿件不能使用。控方其後展示《蘋果》於7月5日、8日及23日出版的新聞，版面頁首的圖片載有「光時」旗幟。張稱不記得是誰的主意以及維持多久，但指字句源自新聞圖片，而港聞版報章內容由陳沛敏負責，陳再向他負責。

另外，張早前指《蘋果》的編採嘗試不違反國安法，他昨日補充稱做法無白紙黑字列明，純粹是管理層認為要小心避觸「紅線」。他認為黎撰寫的文章和發表的言論都無法例生效前般「露骨」，但黎沒向員工表明「你哋千祈唔好違國安法」、「冇講話《蘋果》個編採政策要有乜嘢改變」。

（黎智英案）