明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

陳沛敏：黎重民主 佔中後國際名氣增 指「喺社運企前咗」 2014年起娛樂版漸減

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》被控串謀勾結外國勢力案昨日進入第22天審訊。前《蘋果》社長張劍虹完成12天作供（見另稿），前副社長陳沛敏昨午開始作供，稱自己1996年加入《蘋果》，由高級記者一路晉升至副社長，形容黎智英「有好鮮明嘅價值取向」，支持香港民主發展，同時着重娛樂新聞；並稱黎2014年親身參與佔中，「喺社會運動嗰度企得前咗」，在國際上亦「出咗名」，同時《蘋果》每天報道佔中，開始減少娛樂新聞篇幅。

控方昨午傳召陳沛敏以「從犯證人」身分作供，由律政司助理刑事檢控專員張卓勤負責提問。陳沛敏供稱，她在大學主修工商管理，畢業後曾在《資本雜誌》及《星島日報》工作，1996年12月加入《蘋果》任高級記者，當時《蘋果》創刊約一年半。陳2015年晉升總編輯，2016年因確診癌症第三期休假7個月，由於身體轉差及擔心癌症復發，她向張劍虹提出不能承擔總編輯工作，獲安排任職壓力較輕的副社長，另毋須晚間工作。

「黎重視人權、涉公益大新聞」

陳沛敏在控方詢問下描述，入職時「創辦人（即黎智英）佢有一個好鮮明嘅價值取向，佢會支持香港發展民主政制，同埋佢係尊重自由人權呢啲價值」，同時黎亦着重娛樂新聞及新聞的「娛樂性」，希望吸引更多讀者，也重視「揭發一啲醜聞」、牽涉公眾利益的大新聞，例如高級官員「偷步買車」事件。

陳續稱，黎不時會在公司出現，但她還是高級記者時鮮有機會與他交談，至2014年任職副總編輯，才有更多機會接觸黎，例如黎不定時召開會議，講述經營理念，他有一段時間「覺得紙媒開始沒落」，要求下屬「諗啲新聞嘅畫面、咩畫動畫呀」。2014年爆發佔中，由於黎有親身參與，經常在金鐘現場出現，「本身都成為一個新聞」，故同事會在會上主動問黎佔中情况，同事之間亦「會覺得佢喺個社會運動嗰度企得前咗」。控方此時問黎2014年在國際間是否有知名度，陳供稱「我估無咁多國際上嘅人識佢」，2014年後黎在國際上「應該相對係出咗名嘅」。

主力報紙 羅偉光管網上「互不從屬」

至於《蘋果》編採方向，陳供稱《蘋果》佔中報道多，「肯定唔止一日」，幾個月間每天均有報道。控方亦問及佔中後《蘋果》娛樂新聞的篇幅有否改變，陳憶述娛樂版面減少，報道「應該係少咗」，雖然娛樂版並非其管理範圍，「不過我嘅認知係少咗聽到佢哋有新聞出」。

陳的證供亦觸及報章的版面分配。陳解釋自她入職以來，《蘋果》「A疊」新聞以港聞為主，國際和中國新聞一般在較後的頁數，除非當天有重大的國際或中國新聞。她作為副社長主要管轄報紙，總編輯羅偉光則主要負責網上新聞，兩人互不從屬，各自向張劍虹匯報。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕陳沛敏 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 蘋果日報 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆
新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆
應科大申請要求出爐 倘獲批學生享資助
應科大申請要求出爐 倘獲批學生享資助
將軍澳海濱南橋啟用
將軍澳海濱南橋啟用
3日通知 「非建制」羅庭輝年宵DQ 備過千底蘿蔔糕推香港製造 或改門市發售、贈NGO
3日通知 「非建制」羅庭輝年宵DQ 備過千底蘿蔔糕推香港製造 或改門市發售、贈NGO
快餐乾貨攤位回歸 蘭花大王憂人流分散生意
快餐乾貨攤位回歸 蘭花大王憂人流分散生意
配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車
配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車
社區保母兩層培訓 社署統一內容
社區保母兩層培訓 社署統一內容
港鐵：26水浸高危站 提前紅雨加派人手
港鐵：26水浸高危站 提前紅雨加派人手
陳初稱「創辦人」後改「黎生」 鍾沛權坐首排旁聽
陳初稱「創辦人」後改「黎生」 鍾沛權坐首排旁聽
完成作供 張劍虹：國安法後黎未提改《蘋果》編採
完成作供 張劍虹：國安法後黎未提改《蘋果》編採
中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息
中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息
假獎座假網站假投資 11人涉騙150萬落網
假獎座假網站假投資 11人涉騙150萬落網
彩福邨火警 出事單位獨居漢墮斃
彩福邨火警 出事單位獨居漢墮斃
無綫兩行政人員涉取文件被捕 TVB指散播假消息圖礙公司管治 另炒一人
無綫兩行政人員涉取文件被捕 TVB指散播假消息圖礙公司管治 另炒一人
灣區護士次輪百人來港 首屆參與者：無咩挑戰
灣區護士次輪百人來港 首屆參與者：無咩挑戰
賊扮客掠金鏈 兩日兩宗
賊扮客掠金鏈 兩日兩宗
林定國：泄密避重大傷亡 或可作辯解 杜淦堃倡「公眾利益」答辯不限於傳媒
林定國：泄密避重大傷亡 或可作辯解 杜淦堃倡「公眾利益」答辯不限於傳媒
舉例偕海外機構研新冠源頭存風險 陳文敏憂「境外干預」法網太闊
舉例偕海外機構研新冠源頭存風險 陳文敏憂「境外干預」法網太闊
小伙子被撤場 劇協促教局再審核
小伙子被撤場 劇協促教局再審核
億元販毒案提堂 疑主腦七旬婦留醫缺席
億元販毒案提堂 疑主腦七旬婦留醫缺席
鸚鵡困樹 脫險歸家
鸚鵡困樹 脫險歸家
無納心理學家證供 張祺忠殺妻定罪重審
無納心理學家證供 張祺忠殺妻定罪重審
妻近月去世 河國榮燒炭亡
妻近月去世 河國榮燒炭亡
去年DQ教師多因揭刑事紀錄 另涉上課播色情片等
去年DQ教師多因揭刑事紀錄 另涉上課播色情片等
安老院董事認賄社署職員轉介院友
安老院董事認賄社署職員轉介院友
兩黑幫男酒吧遭5蒙面人斬傷
兩黑幫男酒吧遭5蒙面人斬傷
黑雨揭僭建 蟠龍業主認5年無遵令
黑雨揭僭建 蟠龍業主認5年無遵令
九市速遞：七折票4月吸兩萬港人 世界之窗：暫不設期限
九市速遞：七折票4月吸兩萬港人 世界之窗：暫不設期限
九市速遞：南沙4月簡化公司登記 接軌港澳國際
九市速遞：南沙4月簡化公司登記 接軌港澳國際
九市速遞：橫琴測試往來內地通道 稅區封關在即
九市速遞：橫琴測試往來內地通道 稅區封關在即
九市速遞：河套港創投資金 深政協倡自由調動
九市速遞：河套港創投資金 深政協倡自由調動
九市速遞：珠海航展擬增無人載具展區
九市速遞：珠海航展擬增無人載具展區
灣區手記：小心暈 ／文：尚東美
灣區手記：小心暈 ／文：尚東美
【Emily】主持邀嘉賓合照 邁阿密球員轉身走人
【Emily】主持邀嘉賓合照 邁阿密球員轉身走人
【Emily】fb上載羅庭輝「上水貨舖」爆谷相 張欣宇：今日香港創品牌唔易
【Emily】fb上載羅庭輝「上水貨舖」爆谷相 張欣宇：今日香港創品牌唔易
【Emily】電容器壞不宜維修 九巴棄8國產電巴
【Emily】電容器壞不宜維修 九巴棄8國產電巴
【Emily】Uber試行可揀call「綠的」
【Emily】Uber試行可揀call「綠的」