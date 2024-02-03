陳沛敏：黎重民主 佔中後國際名氣增 指「喺社運企前咗」 2014年起娛樂版漸減

控方昨午傳召陳沛敏以「從犯證人」身分作供，由律政司助理刑事檢控專員張卓勤負責提問。陳沛敏供稱，她在大學主修工商管理，畢業後曾在《資本雜誌》及《星島日報》工作，1996年12月加入《蘋果》任高級記者，當時《蘋果》創刊約一年半。陳2015年晉升總編輯，2016年因確診癌症第三期休假7個月，由於身體轉差及擔心癌症復發，她向張劍虹提出不能承擔總編輯工作，獲安排任職壓力較輕的副社長，另毋須晚間工作。

「黎重視人權、涉公益大新聞」

陳沛敏在控方詢問下描述，入職時「創辦人（即黎智英）佢有一個好鮮明嘅價值取向，佢會支持香港發展民主政制，同埋佢係尊重自由人權呢啲價值」，同時黎亦着重娛樂新聞及新聞的「娛樂性」，希望吸引更多讀者，也重視「揭發一啲醜聞」、牽涉公眾利益的大新聞，例如高級官員「偷步買車」事件。

陳續稱，黎不時會在公司出現，但她還是高級記者時鮮有機會與他交談，至2014年任職副總編輯，才有更多機會接觸黎，例如黎不定時召開會議，講述經營理念，他有一段時間「覺得紙媒開始沒落」，要求下屬「諗啲新聞嘅畫面、咩畫動畫呀」。2014年爆發佔中，由於黎有親身參與，經常在金鐘現場出現，「本身都成為一個新聞」，故同事會在會上主動問黎佔中情况，同事之間亦「會覺得佢喺個社會運動嗰度企得前咗」。控方此時問黎2014年在國際間是否有知名度，陳供稱「我估無咁多國際上嘅人識佢」，2014年後黎在國際上「應該相對係出咗名嘅」。

主力報紙 羅偉光管網上「互不從屬」

至於《蘋果》編採方向，陳供稱《蘋果》佔中報道多，「肯定唔止一日」，幾個月間每天均有報道。控方亦問及佔中後《蘋果》娛樂新聞的篇幅有否改變，陳憶述娛樂版面減少，報道「應該係少咗」，雖然娛樂版並非其管理範圍，「不過我嘅認知係少咗聽到佢哋有新聞出」。

陳的證供亦觸及報章的版面分配。陳解釋自她入職以來，《蘋果》「A疊」新聞以港聞為主，國際和中國新聞一般在較後的頁數，除非當天有重大的國際或中國新聞。她作為副社長主要管轄報紙，總編輯羅偉光則主要負責網上新聞，兩人互不從屬，各自向張劍虹匯報。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）