港鐵：26水浸高危站 提前紅雨加派人手

9號波前 廣播通知停駛站

實政圓桌立法會議員田北辰昨在會上要求港鐵承諾，將來不論提早或突然收到通知掛9號風球，均即時通知乘客列車何處停駛，並於黑雨時加派人手到各站點監察。港鐵香港客運服務常務總監楊美珍承諾會作相關安排；又稱以往港鐵黑雨時才派人監察有否水浸及安裝防洪板，日後會提早至紅雨便行動 。

去年9月暴雨令黃大仙站水浸，楊美珍稱，現時大部分港鐵站出入口設計最少高出街道地面450毫米，並配備1.2米高防洪板，未來研究高風險出入口採用電動水閘或充氣水壩。議員周小松問會否於42個高風險出入口均安裝，楊承認不會全數安裝，需考慮是否可行及成本。至於如何加強應變及照顧因列車停駛滯留站內的乘客，楊稱「有啲站連凳都唔夠」，港鐵日後會預先選定什麼車站適合作停駛終點站。

港鐵正提前3年一度「極端天氣與氣候變化對港鐵鐵路處所的影響的研究」，料今年中完成。曾任職港鐵的議員張欣宇稱，據其了解對上一次研究2021年完成，但當時沒檢視今次水浸的黃大仙及柴灣站，質疑是否評估方法有誤；楊承認當年研究不包括柴灣站，因該站為架空車站，但去年暴雨後明白該站設計亦可能水浸，會再檢視。

研究未納柴灣黃大仙 「再檢視」

張欣宇又關注，有員工須進入水浸的黃大仙站隧道工作，但當時站外水深已逾1米，隨時高過1.2米防洪板便會有洪水湧入，質疑港鐵為何認為員工在隧道工作屬可接受風險，問港鐵有否惡劣天氣下維修工作指引；楊稱，員工入隧道並非做高度維修，只是檢查水管有否淤塞，強調經專業判斷決定，日後會參考消防處，為員工提供額外裝備。