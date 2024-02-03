社區保母兩層培訓 社署統一內容

首層14小時基本培訓

照顧SEN童再加4小時

李佩詩昨與傳媒聚會回顧過去一年工作。她說社署現要求社區保母接受4小時訓練，但課程由機構自定，今年第四季起將改由社署制定培訓內容，由機構提供培訓。她說所有社區保母需接受首層14小時基本培訓，例如照顧兒童、辨識虐兒，若需照顧有特殊教育需要（SEN）的兒童，則需再接受第二層4小時培訓，例如學習處理兒童脾氣，日後亦有重溫課程。

獎勵增查詢多 加強審批寄養戶

被問會否擔心要求社區保母接受長時間培訓，令有意參加者卻步，李說有擔心，但也要平衡，鄰里支援幼兒照顧計劃由社署推行，必須監管及保證質素，署方日後亦會到機構視察培訓情况。至於虐兒案，她說警方仍在調查，不會評論，不適宜揣測。

她提到社署早前宣布今年4月起提高寄養家庭獎勵金後，接獲多一倍查詢，擔心有些人只為獎勵金而非真心為孩子，「不想他們當打份工」，會加強審批確保他們適合當寄養家庭，相信社工能專業判斷。

社區保姆目前劃一每小時25元服務獎勵金，今年4月起「加碼」，照顧初生至3歲嬰幼兒，或有特殊學習需要兒童，增至每小時60元；照顧3至9歲兒童增至每小時40元。

下月兩區關愛隊助尋隱蔽長者

近期不時發生照顧者慘劇，李稱社署去年9月推出的照顧者支援專線（182183）至今收到逾萬來電，約三成需情緒支援。她稱明白照顧者未必主動求助，可能要「跨過心魔」，呼籲有任何需要的照顧者致電獲取支援。她又說下月起會以荃灣及南區作試點，透過關愛隊尋找隱蔽「獨老」和「雙老」，轉介有需要個案。

跨境養老方面，社署正探討將廣東院舍照顧服務計劃擴至由內地機構營辦的指定安老院，李稱已到內地視察約10間安老院，目標是四星級院舍。