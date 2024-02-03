明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

社區保母兩層培訓 社署統一內容

【明報專訊】屯門一名9個月大女嬰上周四（1月25日）由社區保母照顧期間抽搐昏迷，涉事的仁愛堂社區保母涉虐兒被捕。社署署長李佩詩昨透露，今年第四季將推出兩層培訓架構，由社署統一制訂培訓內容，所有「鄰里支援幼兒照顧計劃」社區保母職前必須接受由非政府機構提供的培訓並通過考核。她稱去年《施政報告》已提出增加社區保母獎勵金和名額，當局早已計劃加強社區保母培訓，「不是因為今次事件而加強培訓」。

首層14小時基本培訓

照顧SEN童再加4小時

李佩詩昨與傳媒聚會回顧過去一年工作。她說社署現要求社區保母接受4小時訓練，但課程由機構自定，今年第四季起將改由社署制定培訓內容，由機構提供培訓。她說所有社區保母需接受首層14小時基本培訓，例如照顧兒童、辨識虐兒，若需照顧有特殊教育需要（SEN）的兒童，則需再接受第二層4小時培訓，例如學習處理兒童脾氣，日後亦有重溫課程。

獎勵增查詢多 加強審批寄養戶

被問會否擔心要求社區保母接受長時間培訓，令有意參加者卻步，李說有擔心，但也要平衡，鄰里支援幼兒照顧計劃由社署推行，必須監管及保證質素，署方日後亦會到機構視察培訓情况。至於虐兒案，她說警方仍在調查，不會評論，不適宜揣測。

她提到社署早前宣布今年4月起提高寄養家庭獎勵金後，接獲多一倍查詢，擔心有些人只為獎勵金而非真心為孩子，「不想他們當打份工」，會加強審批確保他們適合當寄養家庭，相信社工能專業判斷。

社區保姆目前劃一每小時25元服務獎勵金，今年4月起「加碼」，照顧初生至3歲嬰幼兒，或有特殊學習需要兒童，增至每小時60元；照顧3至9歲兒童增至每小時40元。

下月兩區關愛隊助尋隱蔽長者

近期不時發生照顧者慘劇，李稱社署去年9月推出的照顧者支援專線（182183）至今收到逾萬來電，約三成需情緒支援。她稱明白照顧者未必主動求助，可能要「跨過心魔」，呼籲有任何需要的照顧者致電獲取支援。她又說下月起會以荃灣及南區作試點，透過關愛隊尋找隱蔽「獨老」和「雙老」，轉介有需要個案。

跨境養老方面，社署正探討將廣東院舍照顧服務計劃擴至由內地機構營辦的指定安老院，李稱已到內地視察約10間安老院，目標是四星級院舍。

相關字詞﹕李佩詩 幼兒照顧 社區保母 社署

上 / 下一篇新聞

新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆
新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆
應科大申請要求出爐 倘獲批學生享資助
應科大申請要求出爐 倘獲批學生享資助
將軍澳海濱南橋啟用
將軍澳海濱南橋啟用
3日通知 「非建制」羅庭輝年宵DQ 備過千底蘿蔔糕推香港製造 或改門市發售、贈NGO
3日通知 「非建制」羅庭輝年宵DQ 備過千底蘿蔔糕推香港製造 或改門市發售、贈NGO
快餐乾貨攤位回歸 蘭花大王憂人流分散生意
快餐乾貨攤位回歸 蘭花大王憂人流分散生意
配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車
配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車
港鐵：26水浸高危站 提前紅雨加派人手
港鐵：26水浸高危站 提前紅雨加派人手
陳沛敏：黎重民主 佔中後國際名氣增 指「喺社運企前咗」 2014年起娛樂版漸減
陳沛敏：黎重民主 佔中後國際名氣增 指「喺社運企前咗」 2014年起娛樂版漸減
陳初稱「創辦人」後改「黎生」 鍾沛權坐首排旁聽
陳初稱「創辦人」後改「黎生」 鍾沛權坐首排旁聽
完成作供 張劍虹：國安法後黎未提改《蘋果》編採
完成作供 張劍虹：國安法後黎未提改《蘋果》編採
中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息
中大校董通過政政重組 納「政務與政策科學學院」 降格為課程 社科院長稱有學生散播錯誤信息
假獎座假網站假投資 11人涉騙150萬落網
假獎座假網站假投資 11人涉騙150萬落網
彩福邨火警 出事單位獨居漢墮斃
彩福邨火警 出事單位獨居漢墮斃
無綫兩行政人員涉取文件被捕 TVB指散播假消息圖礙公司管治 另炒一人
無綫兩行政人員涉取文件被捕 TVB指散播假消息圖礙公司管治 另炒一人
灣區護士次輪百人來港 首屆參與者：無咩挑戰
灣區護士次輪百人來港 首屆參與者：無咩挑戰
賊扮客掠金鏈 兩日兩宗
賊扮客掠金鏈 兩日兩宗
林定國：泄密避重大傷亡 或可作辯解 杜淦堃倡「公眾利益」答辯不限於傳媒
林定國：泄密避重大傷亡 或可作辯解 杜淦堃倡「公眾利益」答辯不限於傳媒
舉例偕海外機構研新冠源頭存風險 陳文敏憂「境外干預」法網太闊
舉例偕海外機構研新冠源頭存風險 陳文敏憂「境外干預」法網太闊
小伙子被撤場 劇協促教局再審核
小伙子被撤場 劇協促教局再審核
億元販毒案提堂 疑主腦七旬婦留醫缺席
億元販毒案提堂 疑主腦七旬婦留醫缺席
鸚鵡困樹 脫險歸家
鸚鵡困樹 脫險歸家
無納心理學家證供 張祺忠殺妻定罪重審
無納心理學家證供 張祺忠殺妻定罪重審
妻近月去世 河國榮燒炭亡
妻近月去世 河國榮燒炭亡
去年DQ教師多因揭刑事紀錄 另涉上課播色情片等
去年DQ教師多因揭刑事紀錄 另涉上課播色情片等
安老院董事認賄社署職員轉介院友
安老院董事認賄社署職員轉介院友
兩黑幫男酒吧遭5蒙面人斬傷
兩黑幫男酒吧遭5蒙面人斬傷
黑雨揭僭建 蟠龍業主認5年無遵令
黑雨揭僭建 蟠龍業主認5年無遵令
九市速遞：七折票4月吸兩萬港人 世界之窗：暫不設期限
九市速遞：七折票4月吸兩萬港人 世界之窗：暫不設期限
九市速遞：南沙4月簡化公司登記 接軌港澳國際
九市速遞：南沙4月簡化公司登記 接軌港澳國際
九市速遞：橫琴測試往來內地通道 稅區封關在即
九市速遞：橫琴測試往來內地通道 稅區封關在即
九市速遞：河套港創投資金 深政協倡自由調動
九市速遞：河套港創投資金 深政協倡自由調動
九市速遞：珠海航展擬增無人載具展區
九市速遞：珠海航展擬增無人載具展區
灣區手記：小心暈 ／文：尚東美
灣區手記：小心暈 ／文：尚東美
【Emily】主持邀嘉賓合照 邁阿密球員轉身走人
【Emily】主持邀嘉賓合照 邁阿密球員轉身走人
【Emily】fb上載羅庭輝「上水貨舖」爆谷相 張欣宇：今日香港創品牌唔易
【Emily】fb上載羅庭輝「上水貨舖」爆谷相 張欣宇：今日香港創品牌唔易
【Emily】電容器壞不宜維修 九巴棄8國產電巴
【Emily】電容器壞不宜維修 九巴棄8國產電巴
【Emily】Uber試行可揀call「綠的」
【Emily】Uber試行可揀call「綠的」