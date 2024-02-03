配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車

年三十全線通宵行駛

港鐵稱，年三十及年初二晚金鐘往羅湖方向尾班車，會由現時晚上11時01分，延至凌晨零時56分開出，預計凌晨1時46分到羅湖站，即口岸關閉前約14分鐘。羅湖往金鐘尾班車則由現時凌晨零時延至凌晨2時半開出，即口岸關閉後半小時，預計凌晨3時20分到金鐘站。

港鐵7條路線會於今日起至年初九期間的周末和公眾假期加密班次，包括港島線、荃灣線、南港島線、觀塘線、屯馬線、東鐵線及迪士尼線。年三十晚除機場快線及迪士尼線外，所有本地鐵路線及輕鐵7條路線均通宵行駛，本地線每班車相隔8至15分鐘，輕鐵線每班車相隔15至20分鐘。3條屯門區港鐵巴士線506、K51、K54，年三十晚亦延長服務。