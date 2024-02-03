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港聞

港聞二

配合通關時間 東鐵除夕初二延尾班車

【明報專訊】下周為農曆新年，港鐵昨宣布，年三十（9日）本地鐵路線及輕鐵7條路線會通宵行駛，每班相隔8至20分鐘不等，年初一及年初二 （10、11日）所有本地鐵路線不會延長服務，但為配合年三十及年初二羅湖口岸延長通關時間至翌日凌晨2時，該兩晚往返羅湖站的東鐵線列車尾班車時間會延後，往返落馬洲站列車則維持現有安排，不會延長服務。今日起至年初九 （18日）期間的周末和公眾假期，港鐵亦會加密7條鐵路線列車班次，預計農曆新年期間合共增約1850班車。

年三十全線通宵行駛

港鐵稱，年三十及年初二晚金鐘往羅湖方向尾班車，會由現時晚上11時01分，延至凌晨零時56分開出，預計凌晨1時46分到羅湖站，即口岸關閉前約14分鐘。羅湖往金鐘尾班車則由現時凌晨零時延至凌晨2時半開出，即口岸關閉後半小時，預計凌晨3時20分到金鐘站。

港鐵7條路線會於今日起至年初九期間的周末和公眾假期加密班次，包括港島線、荃灣線、南港島線、觀塘線、屯馬線、東鐵線及迪士尼線。年三十晚除機場快線及迪士尼線外，所有本地鐵路線及輕鐵7條路線均通宵行駛，本地線每班車相隔8至15分鐘，輕鐵線每班車相隔15至20分鐘。3條屯門區港鐵巴士線506、K51、K54，年三十晚亦延長服務。

相關字詞﹕農曆新年 通宵 港鐵

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