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快餐乾貨攤位回歸 蘭花大王憂人流分散生意

【明報專訊】農曆新年將至，年宵市場明日（4日）開鑼， 料吸引不少人到場選購年花。於維園年宵投得11個檔位的「蘭花大王」楊小龍日前接受本報訪問時說，今年蘭花「開得靚」，亦有幾種新品種推出，如「巨星」和「大財主」等，每株150元起，其他品種則每株120元，價格與往年一樣。他說花場六成蘭花已售出，但難預計年宵銷情，指今年乾貨和快餐攤位回歸，反而擔憂人流過多會影響客人選購年花意欲。

今年蘭花「開得靚」六成已售

本報記者前日（1日）下午到訪元朗錦上路「千葉園」花場，見到約20多名市民在選購，當中不少人選擇10株以上的盆栽，並以顏色較鮮艷和濃郁的蘭花較受歡迎。千葉園始創人楊小龍表示，今年較多顧客提早購買年花，「一踏入農曆十二月就有人買」，而花場近六成蘭花已售出或獲預訂。他說今年所有蘭花「開得靚」，過去幾年不斷挑選優良品種培育，令蘭株長得較長，花苞亦較多。

憂高度限制影響生意

今年年宵新設攤位高度限制，不得超出4.5米，而超過3米亦需找合資格人士提交構築物安全證明。楊小龍憂有關安排影響生意，指以往攤檔會放兩層蘭花，但新安排下只能擺一層，令展示盆栽量減半，「若生意好，一層蘭花好快賣晒，想睇想買嘅客人要企喺度等補貨，結果咪做唔到生意」。他亦提及今年乾貨和快餐攤位回歸，料令年宵人流大增，但憂慮或影響年花生意，「（之前）嚟年宵嘅客人一定係買年花，𠵱家多咗人行街，咁客人唔一定要來年宵逼」。

對於天文台預測年宵期間會下雨，楊小龍說蘭花不能淋水，「一定會少咗人買」，但攤檔已做好擋雨措施，相信不會造成損失。

儘管面對不利因素，楊小龍表示仍對銷情有信心，形容「香港人好重視年花，過年一定要買盆花，屋企冇乜位都會買四五六支花，攞個意頭咁」。他又說蘭花「襟擺」，加上不可隨便從內地帶入香港，相信蘭花可以保持獨有的市場。對於預計暢銷的蘭花品種，楊形容港人傾向「貴精不貴多」，所以比較看好新品種蘭花。他說，今年蘭花售價與往年一樣，雖然人工開支微升，但因今年次貨少，可平衡成本。

明報記者 郭曉欣

相關字詞﹕維園年宵 年宵 楊小龍 蘭花大王

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