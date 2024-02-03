3日通知 「非建制」羅庭輝年宵DQ 備過千底蘿蔔糕推香港製造 或改門市發售、贈NGO

食環信函稱毋須交代原因

食環署回覆本報查詢稱，不會評論個案，重申是行使特許協議權利，已向有關人士發信通知並全數退款。該署無回應為何先前向羅批出攤檔，現時又取消資格的原因，亦未有透露撤銷了多少檔戶，僅重申署方按相關規例，有權終止個別攤位的特許協議，政府毋須承擔獲許可人所蒙受或招致的任何法律責任和損失等。

羅：非即日通知 皇恩浩蕩

食環署在信件引用《二零二四年宵巿場特許協議》第10條，指政府可隨時藉書面通知終止協議，而「毋須交代原因」，相關協議終止的生效日期為本周一（1月29日）。羅庭輝早前以個人名義投得深水埗花墟年宵二號檔，他稱當初天真以為社會復常，冀透過年宵市場增加曝光。被問到臨時遭取消會否感失望，羅就稱「咁係你悲觀啫，大拿拿3日（預先通知）喎，仲想點啊，又唔係（花市）開始嘅第一日先通知你，好好㗎喇我覺得」。他稱政府或要考慮「大棋局」或一籃子因素，作為小市民的思考「緯度」不足，不敢揣測當局背後動機和原因。

羅庭輝昨於社交媒體形容前路艱難，但會繼續推廣「香港製造」，並標記「光復香港製造」。羅表示，早已為攤檔預製過千底蘿蔔糕和爆谷、申請電力及購入帳篷和燈管等，現時唯有改於其他巿集和門市發售，或分發予員工或慈善團體。

稱曾參與夜繽紛 未曾攻擊政府

他又稱「上水貨舖」過去獲邀於政府主辦的活動提供爆谷和擺檔，對上一次為去年10月「灣仔夜繽紛」，他透露當時官員和局長均有光顧。他稱商舖社交媒體或網站不曾攻擊政府，公司理念只為推廣「香港製造」，不認為觸犯任何本港法例。

民主黨早前已遭食環署拒絕租出花市攤檔，羅庭輝稱理解食環署「緊守崗位」，但認為現時已有《港區國安法》，基本法23條又即將推出，當局可寬鬆（relax）處理，舉例說，讓話劇團先上演、繼續擺年宵檔，如出現問題才「拉人封艇」，指現時的做法，變相令整個營商環境變得不友善，令有意進軍本港的外國營運者卻步。

批營商不友善 外企卻步

羅庭輝曾於2019年區議會選舉，以素人身分參選元朗屏山北選區，其後以兩票之差敗給對手楊家安；他的胞弟羅庭德為前北區區議會主席及北區連線成員。