應科大申請要求出爐 倘獲批學生享資助

課程獲優先考慮納SSSDP

教育局昨公布申請要求，稱將全年接受合資格的自資專上院校申請成為應科大。根據「機構評審手冊（申請成為應用科學大學）」，有意申請的自資專上院校須「已取得大學名銜」、開辦屬資歷架構第五級至第七級的職業專才教育課程，以及在最少一個獲得「學科範圍評審」或自行評審資格的應用科學範疇開辦應用學位課程等（見表）。

教育局將向應科大提供財政和配套支援，鼓勵發展應科大並推出更多應用學位課程，包括優先考慮將應科大的合資格課程納入SSSDP、為有關全日制學生額外提供每年5000元（非實驗室為本課程）及8000元（實驗室為本課程）的資助，並預留啟動資金供應科大及具潛質的專上院校成立「應用科學大學聯盟」。

尚未「升格」成為私立大學的自資專上院校，亦可同時向教育局申請升格大學及成為應科大，教育局及「學術及職業資歷評審局」將於有需要及適當的情况下一併審議申請；倘院校不獲批升格大學，其應科大申請同時作罷。教育局將考慮評審局的機構評審結果等因素，決定是否接納申請。

都大稱積極考慮申請

已正名大學的都會大學表示會積極考慮提出申請，稱該校現有不同專業課程，包括護理、物理治療及醫療化驗技術，亦具備開辦應用學位課程的經驗。