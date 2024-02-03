新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆

【明報專訊】佔地約610公頃的新田科技城預計今年底動工，填塘工程則於2026/27年開始，土拓署和漁護署將成立工作小組統籌填塘和三寶樹濕地保育公園的推展進度。土拓署就項目向環保署提交的環評報告顯示，擬議發展將令約89公頃池塘永久失去，周邊約63公頃相鄰的池塘生境亦受干擾影響；約5.6萬棵樹木（佔總數87%）被砍伐或移植。長春社表示關注，指生態損失屬不可逆轉，質疑「先發展後保育」做法猶如把沿海濕地系統作賭博。
發展局：填塘90公頃 近半已荒廢
昨天是世界濕地日，政府公布新田科技城的經修訂建議發展大綱圖，並上載環評報告予公眾查閱和提供意見至下月2日，為期一個月。發展局表示，新田科技城有約240公頃的發展範圍位於「濕地保育區」及「濕地緩衝區」，當中逾六成是棕地和已填平魚塘，餘下近四成、即約90公頃因發展而需要填平的魚塘，當中近半已被荒廢或無養殖活動。
338公頃濕地公園2039前建成
長春社憂13年「空窗期」破壞難挽
報告顯示，政府擬建的三寶樹濕地保育公園面積約338公頃，當中包括253公頃「生態友善魚塘」及35公頃「優化淡水濕地生境」，以補償發展造成的濕地生境及漁業資源損失，以「實現相關濕地的生態功能及承載力沒有淨減少」。當局早前預計三寶樹公園最快2026/27年動工建設，2031年完成首期工程，2039年或之前全面建成。
長春社公共事務主任周藹銓認為，當局的濕地補償方案能否有效補償失去濕地的生態價值是個問號，從2026/27年開始填塘到2039年建成三寶樹公園，相隔13年「空窗期」或令環境出現無法挽回的破壞，擔心方案成「空頭支票」，如早年三跑工程導致中華白海豚失去棲息地，完工後令海豚減少。
報告提1：1補償植被「新的種植」
除了濕地，報告亦評估將令約1.7公頃林地「直接損失」，項目範圍約6.4萬棵樹木中約5.6萬棵（87%）將被砍伐或移植，約8000棵（13%）被保留。當局提出將以1:1比率補償植被和進行「新的種植」，按發展局種植指引，選擇合適植物種植於合適地方。周藹銓表示，若種植幼苗去補償一棵被砍大樹是不對等，應補償與原有樹木胸徑一樣的樹。
構築物礙鳥飛 擬建飛行走廊
觀鳥會：工程威脅繁殖鷺鳥生存
報告又顯示，構築物會為主要雀鳥飛行路線帶來障礙，將建約70米闊連接米埔隴村鷺鳥林和北邊濕地的飛行走廊，及約300米闊橫過落馬洲管制站的飛行走廊；米埔村鷺鳥林則鄰近項目。香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚表示，鷺鳥在繁殖期間需不斷來回鷺鳥林及新田一帶濕地覓食育雛，填塘令鷺鳥喪失覓食地，而兩個鷺鳥林幾乎被發展區包圍，非所有雀鳥都懂穿過飛行走廊，加上建造和營運期間帶來的視覺、噪音和人類干擾，將威脅近200對繁殖鷺鳥生存。
團結香港基金副總裁葉文祺表示，現時河套區的對外交通基建欠奉，建議當局盡快提供接駁內地與香港的跨境設施和道路，並釋放落馬洲管制站的土地作創科用途。
當局早前預計，新田科技城中有近九成為發展面積，約三成半為創科用地（未計河套），近一成是住宅及混合用途，提供約5萬至5.4萬個單位，公私營房屋比例約7:3，可容納約14.7萬至15.9萬人，提供約16.5萬個就業機會。
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676