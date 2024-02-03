新田科技城需砍5.6萬樹 89公頃池塘料永久失去 環評提多招補償 環團：損失不可逆

發展局：填塘90公頃 近半已荒廢

昨天是世界濕地日，政府公布新田科技城的經修訂建議發展大綱圖，並上載環評報告予公眾查閱和提供意見至下月2日，為期一個月。發展局表示，新田科技城有約240公頃的發展範圍位於「濕地保育區」及「濕地緩衝區」，當中逾六成是棕地和已填平魚塘，餘下近四成、即約90公頃因發展而需要填平的魚塘，當中近半已被荒廢或無養殖活動。

338公頃濕地公園2039前建成

長春社憂13年「空窗期」破壞難挽

報告顯示，政府擬建的三寶樹濕地保育公園面積約338公頃，當中包括253公頃「生態友善魚塘」及35公頃「優化淡水濕地生境」，以補償發展造成的濕地生境及漁業資源損失，以「實現相關濕地的生態功能及承載力沒有淨減少」。當局早前預計三寶樹公園最快2026/27年動工建設，2031年完成首期工程，2039年或之前全面建成。

長春社公共事務主任周藹銓認為，當局的濕地補償方案能否有效補償失去濕地的生態價值是個問號，從2026/27年開始填塘到2039年建成三寶樹公園，相隔13年「空窗期」或令環境出現無法挽回的破壞，擔心方案成「空頭支票」，如早年三跑工程導致中華白海豚失去棲息地，完工後令海豚減少。

報告提1：1補償植被「新的種植」

除了濕地，報告亦評估將令約1.7公頃林地「直接損失」，項目範圍約6.4萬棵樹木中約5.6萬棵（87%）將被砍伐或移植，約8000棵（13%）被保留。當局提出將以1:1比率補償植被和進行「新的種植」，按發展局種植指引，選擇合適植物種植於合適地方。周藹銓表示，若種植幼苗去補償一棵被砍大樹是不對等，應補償與原有樹木胸徑一樣的樹。

構築物礙鳥飛 擬建飛行走廊

觀鳥會：工程威脅繁殖鷺鳥生存

報告又顯示，構築物會為主要雀鳥飛行路線帶來障礙，將建約70米闊連接米埔隴村鷺鳥林和北邊濕地的飛行走廊，及約300米闊橫過落馬洲管制站的飛行走廊；米埔村鷺鳥林則鄰近項目。香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚表示，鷺鳥在繁殖期間需不斷來回鷺鳥林及新田一帶濕地覓食育雛，填塘令鷺鳥喪失覓食地，而兩個鷺鳥林幾乎被發展區包圍，非所有雀鳥都懂穿過飛行走廊，加上建造和營運期間帶來的視覺、噪音和人類干擾，將威脅近200對繁殖鷺鳥生存。

團結香港基金副總裁葉文祺表示，現時河套區的對外交通基建欠奉，建議當局盡快提供接駁內地與香港的跨境設施和道路，並釋放落馬洲管制站的土地作創科用途。

當局早前預計，新田科技城中有近九成為發展面積，約三成半為創科用地（未計河套），近一成是住宅及混合用途，提供約5萬至5.4萬個單位，公私營房屋比例約7:3，可容納約14.7萬至15.9萬人，提供約16.5萬個就業機會。

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