【Emily】主持邀嘉賓合照 邁阿密球員轉身走人

老闆補合照 黃德森昨晚成功同阿蘇影相

除咗令到一班嘉賓同球王「同框」落空，亦令機管局原本安排參與歡迎儀式嘅另外幾個小朋友，無緣同一班邁阿密球員近距離接觸。球會最後由老闆之一嘅荷西馬斯（Jose Mas）同一班主禮嘉賓補番張合照，包括體育專員黃德森、文體旅局首席助理秘書長聶啟恩、機管局首席營運總監張李佳蕙，同埋賽事主辦方Tatler Asia主席Michel Lamunière。黃德森傍晚就終於喺賽前記者會同到馬天奴、球員蘇亞雷斯合照。

主辦方帆船造勢 水警登船問話

Tatler噚日亦喺球會入住嘅富麗敦海洋公園酒店對開水域安排一艘粉紅色帆嘅帆船造勢。下晝3點幾有水警輪駛近帆船，開咪問做咩泊喺度、唔好停喺度。水警更一度要求出示牌照、酒店代表聯絡方法，又登船了解。其後水警輪駛離，帆船就來回行駛，至約5點美斯抵達後功成身退。Emily向警方了解過，佢哋話係想了解船上有咩人，唔係想趕佢哋走。