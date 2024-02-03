灣區手記：小心暈 ／文：尚東美

「歡迎光臨」，走進店內，銷售員便前來打招呼，並貼心提醒「小心暈」。原來在燈光與流動畫面經鏡子多重反射下，有客人或會不適應而頭暈。記者疑惑，體驗店不應是為客人帶來舒適購物環境嗎，怎麼還能讓客人暈？記者逛了一圈，確實有點眼花繚亂，還是普通門店較適合自己。隨後銷售員向記者介紹該品牌，稱是內地知名女星趙××代言、去年9月剛推出的精華唇膏，「堅持塗3周就能有淡唇紋效果」云云。

網上查資料時，發現該品牌成立於2017年。記者當初聽到其名稱時，腦海裏出現的是台灣品牌「我的美麗日記」，這是記者學生時期常用的面膜，而國貨「×美日記」，記者沒怎麼接觸。友人A有用過，表示價格愈來愈貴；友人B則稱，「我對×美日記的印象就是它在努力想走成高端品牌，然後請很多代言人，做很多聯名，但好像沒什麼明星產品」。原來如此，怪不得要靠「超現實」製造話題。

文：尚東美