九市速遞：七折票4月吸兩萬港人 世界之窗：暫不設期限

明報記者 區慧盈

深圳市發改委去年9月提出21項措施促進消費，當中包括方便港人消費。為響應政策，梁晟耀稱，園區去年9月中旬專為港人提供七折成人票價優惠，原價220元（人民幣，下同）減至150元，夜場門票（傍晚6時或以後入場）則有八折優惠，100元減至80元。他續稱，上述優惠推出至今約4個月，已有近2萬港人入場，其中聖誕節及感恩節入場人數更明顯增長。

梁又表示，疫情前港人入場人數較少，數量甚至「可以忽略」，但去年港人入場數達以往的數倍。他認為近期港人多到深圳消費購物，亦有助提高景區到訪人數，同時認為景區滑雪、滑冰及煙花項目最吸引港人。

他透露，港人票價優惠暫不設期限，代表世界之窗誠意歡迎港人。另外，景區亦會繼續增設不同活動及設施，如適合闔家歡的「米開朗琪羅奇遇」過山車，展望今年有更多港人到訪。