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港聞

港聞二

良性前列腺增生者染新冠 無法排尿風險高4倍

【明報專訊】醫學文獻顯示，逾八成70歲以上男士出現良性前列腺增生。中大醫學院研究發現，良性前列腺增生患者感染新冠病毒後，出現泌尿系統併發症的風險較高，當中以出現「急性尿瀦留」風險最高，即突然無法排出小便，需到醫院插尿喉導尿，新冠組別出現此併發症的風險是非新冠組別的5倍有多；其次為尿液含菌及血尿。團隊呼籲年長或本身患前列腺增生者一旦感染新冠，應多留意小便情况，若有異常應及早求醫避免出現嚴重併發症。

良性前列腺增生會令尿道收窄阻礙排尿，患者病徵包括尿流緩慢及斷續、小便後仍有餘尿感等。研究團隊分析2021年間約1.8萬名良性前列腺增生患者數據，當中一半人曾感染新冠病毒。威爾斯親王醫院泌尿外科駐院醫生劉青陽稱，前列腺增生與年紀有關，是次研究對象平均年齡中位數約75至76歲。

需加藥治療風險高24倍

研究發現，不論新冠輕症甚至無症狀感染，出現泌尿系統併發症比率均較非感染者高，當中出現急性尿瀦留的風險，為非新冠患者的5.31倍；尿液含菌或血尿的風險則分別高出3.58及2.3倍，而需增加藥物治療的風險更高出24倍。研究亦發現，併發症風險隨年紀增加，數據顯示，90歲以上患者出現尿瀦留機率為5.9%，60至69歲患者則為3.4%。

中大外科學系泌尿外科組副教授張源津稱，出現急性尿瀦留嚴重者，需接受經尿道前列腺切除術等手術治療。他呼籲，年紀大或前列腺增生患者感染新冠後，應多留意小便情况並及早求醫。中大外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝說，新冠持續在社區出現，市民應做好預防措施，例如接種疫苗，到訪人多地方時戴口罩，盡量降低感染後引致併發症風險。

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