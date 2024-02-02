良性前列腺增生者染新冠 無法排尿風險高4倍

良性前列腺增生會令尿道收窄阻礙排尿，患者病徵包括尿流緩慢及斷續、小便後仍有餘尿感等。研究團隊分析2021年間約1.8萬名良性前列腺增生患者數據，當中一半人曾感染新冠病毒。威爾斯親王醫院泌尿外科駐院醫生劉青陽稱，前列腺增生與年紀有關，是次研究對象平均年齡中位數約75至76歲。

需加藥治療風險高24倍

研究發現，不論新冠輕症甚至無症狀感染，出現泌尿系統併發症比率均較非感染者高，當中出現急性尿瀦留的風險，為非新冠患者的5.31倍；尿液含菌或血尿的風險則分別高出3.58及2.3倍，而需增加藥物治療的風險更高出24倍。研究亦發現，併發症風險隨年紀增加，數據顯示，90歲以上患者出現尿瀦留機率為5.9%，60至69歲患者則為3.4%。

中大外科學系泌尿外科組副教授張源津稱，出現急性尿瀦留嚴重者，需接受經尿道前列腺切除術等手術治療。他呼籲，年紀大或前列腺增生患者感染新冠後，應多留意小便情况並及早求醫。中大外科學系何子樑泌尿科教授吳志輝說，新冠持續在社區出現，市民應做好預防措施，例如接種疫苗，到訪人多地方時戴口罩，盡量降低感染後引致併發症風險。