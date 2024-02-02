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港聞二

24%青年抑鬱徵狀嚴重 成年人整體逾一成嚴重 9年升2.5倍

【明報專訊】港人經歷新冠疫情後精神健康令人關注，非牟利機構心理衛生會去年透過「病人健康狀况問卷-9（PHQ-9）」調查發現，約一成受訪成年港人出現嚴重抑鬱徵狀，過去9年增約2.5倍，其中18至24歲最嚴重，近四分之一有嚴重抑鬱徵狀。心理衛生會助理總幹事黃敏信稱，不論有否新冠疫情，港人近年抑鬱亦趨嚴重，料與社會競爭增加等因素有關，建議大專院校引入精神健康急救課程作為必修科，加強學生預防意識。

建議大專設必修精神健康課程

心理衛生會2012年起每兩年做抑鬱調查，2022年因疫情暫停，延至去年5至11月進行，透過網上和街站訪問2904名年滿18歲港人，填寫PHQ-9評估抑鬱和焦慮徵狀，以27分為滿分，10分或以上屬中度抑鬱，滿15分屬嚴重抑鬱。

調查發現，25%受訪者屬中度或嚴重抑鬱，較2014年的11.8%增近1.2倍；其中嚴重抑鬱者有11.1%，與2014年的3.2%相比更增約2.5倍，均為調查以來最高。以年齡層劃分，18至24歲群組平均為9.7分，44.5%屬中度或嚴重抑鬱，嚴重者佔24.2%，主要壓力來源為學業，其他年齡層平均分介乎4.18至6.78分。

縱無疫情早惡化 倡設情緒資源中心

黃敏信解釋，經PHQ-9評估為嚴重抑鬱不等同患有抑鬱症，惟反映抑鬱徵狀對生活影響較大並需關注，建議他們先找親友傾訴、改變生活習慣和做減壓活動，若無改善便應向專業人士求助，包括輔導員或精神科醫生。被問及疫情有否加劇港人抑鬱，他說學生復課後追趕學業、經濟低迷等情况難免造成壓力，但有關影響將隨時間減退，認為港人抑鬱本來已趨惡化。

黃敏信建議，政府參考外國設立情緒資源中心，讓企業或學校聯絡索取推廣精神健康的資訊和資源，以及整合政府現有資源加強預防和教育。對於政府擬於今年在地區康健中心推出精神健康篩查，他認為有助及早察覺有需要者，建議下一步擴至網上篩查，配合支援熱線和網上輔導等配套。

相關字詞﹕抑鬱 精神健康 香港心理衛生會

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