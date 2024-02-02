15年宵周日開 食環網頁紅黃綠顯示人流

文體旅局長楊潤雄昨日主持跨部門會議，跟進各部門內地春節黃金周接待訪港旅客的預備工作，他表示會做好人流管理，為旅客創造良好體驗。海關引述政府早前估計，屆時各口岸出入境人次料約750萬，當中八成使用陸路口岸，海關過去一星期已跟深圳、拱北及澳門海關舉行工作會議，海關亦會調整關員休假及工作時間、調動口岸人手，為出行高峰準備。

今年內地春節假期為正月初一（10日）至初八（17日），共8天；本港農曆新年公眾假期則為正月初一至初四（13日），共4天。政府發言人稱，由海關、警務處、入境處等部門成立的跨部門聯合指揮中心，會於黃金周期間啓動，監控各陸路邊境管制站，亦會與內地對口機構緊密聯繫，適時採取應變措施。

保安局會適時啓動緊急事故監察及支援中心，監察及統籌各口岸秩序。多區民政事務處則會密切留意區內旅客人流。旅監局亦會提醒負責接待內地入境旅行團的旅行代理商盡量分散入境時間。

海關提醒花旗參蘭花禁帶回港

另外，海關昨與漁護署舉行記者會，海關跨境橋岸科總指揮官朱沛傑表示，已就農曆年出行高峰做好準備，包括從其他口岸調配人手到熱門口岸、調整關員休假及工作時間。海關稱，政府估計年三十至初四有約14萬架次私家車進出各口岸，港珠澳大橋香港口岸料最熱門。兩部門亦提醒市民，到內地辦年貨要留意有部分物品不能帶回港，包括蘭花、天麻、石斛、花旗參、乾海馬等。