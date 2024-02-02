國產設備助火場定位 機械狗生化區域執勤 體測要求改 及格率增30百分點

另一國產設備「機械狗」價值約120萬元，能於「化生輻核」事故危險區域快速檢測及提供實時影像，減少消防員接觸有害物質時間，提高制止泄漏和救援工作效率。處方指出，「化生輻核」事故現場大多發生於工廠及危險品倉庫，部分堆滿雜物，消防可以遙控將機械狗轉為「爬行模式」，以便經狹窄空間進入危險區域。機械狗身上設「有害氣體及輻射監察儀」、「事故現場地形圖」及「熱成像及高解像度變焦鏡頭」，可提供實時影像、有害氣體分佈及濃度等資訊，協助制定行動策略，通訊裝置則方便消防員與被困者溝通。

氣墊抬牀 更配合山野傷者體型

處方另斥資約1.1萬元購入一張「全身式抽真空抬牀」。抬牀設「氣密牀墊」，一旦遇到懷疑脊椎受損或四肢骨折傷者，救援人員會把牀墊置於傷者背部，按山野地形及傷者姿勢固定傷者；再以泵進行抽真空程序，牀墊從柔軟變成堅實狀態，調整至傷者感舒服的狀態再撤離。現時本港有7隊攀山拯救專隊，抬牀去年起於其中一隊試行。處方認為它比傳統抬牀更能配合傷者體型、分散背部承壓等，且可置於手提袋或背囊，便於執勤。

消防處預計今年將招聘727名消防及救護職系人員，包括145名主任級及582名員佐級人員。處方去年底調整入職視力及體能測試要求，去年12月至上月14日共收到463份投考申請，較對上一個同期的277份增加67%；其中18名消防隊長投考者，有兩人戴眼鏡，反映投考吸引力增加。至於體能測試的及格率則增約30個百分點，消防隊長及救護主任及格率分別由60%及66%升至88%和94%。