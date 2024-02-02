明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

粵港澳擬救援互助 人手設備可跨境 消防：年內簽協議 水浸盼可覓廣東人員助應對

【明報專訊】去年9月暴雨襲港導致多區嚴重水浸，施政報告提出落實《粵港澳大灣區應急救援行動方案》。消防處長楊恩健昨稱，將於今年內簽署相關合作框架協議，協議下有3項工作，包括去年7月成立「大灣區消防救援平台」，涵蓋救援技術資訊、課程及三地關於應急救援預案；三地將就救援工具及人力資源訂立清單，並聯同各地海關和入境處預先報備相關資料；另會制定聯動機制，如何根據協議框架調動三地救援工具及人力資源，涵蓋極端天氣情况或災後處理工作，期望餘下兩方面工作今年內同步完成。

火警召喚去年增逾千宗 稱涉誤鳴

消防處昨日舉行年度總結記者會，指去年錄得逾3.6萬宗火警召喚，較前年3.4萬宗增約3.8%。處方分析，火警召喚上升與火警鐘誤鳴個案增加有關，提到去年誤鳴個案有2778宗，較前年增1254宗，其中1000多宗發生在去年颱風及極端天氣期間。去年特別服務召喚則錄逾4萬宗，按年增約15.4%，其中近800宗涉去年9月極端天氣，較平日多2.5倍。

就着大灣區應急救援方案，楊恩健稱去年9月由保安局牽頭，本港與澳門及廣東省三地已展開首次會議。他指發生極端天氣時有可能啟動救援平台，惟不排除廣東沿岸與本港面臨相同極端天氣，故須視乎當時情况，可如何配合處理香港及大灣區情况。

指澳無處理生化事故消防船 港可助

他又舉例，澳門暫無處理生化事故的消防船，當地若有事故，本港可配合澳門行動；廣東省近年亦發生水浸個案，當地處理經驗和工具較本港先進，設無人船、無人機及快艇處理，期望本港日後能參考相關訓練和技術，甚至調動當地人員來港協助救援。消防處亦於去年世紀暴雨後購入橡皮艇及救生繩等協助救援。

正申「中型國際救援隊伍」認證

土耳其去年發生7.8級強烈地震，港府派出59人協助救援，救出4名倖存者。楊恩健稱，處方早前獲內地應急管理部支持作為聯繫點後，正向「國際搜索與救援諮詢團」申請認證「中型國際救援隊伍」，需時約24個月。

他說，申請過程先要提交報告，涵蓋拯救隊資歷、訓練、物流安排、搜救隊人員技術及醫療人員能力；諮詢團審視報告後會訂立處方訓練日期，其後聯合國會再派員來港審視處方大型操練，提供改善意見，通過審核後便能成為聯合國「中型國際救援隊伍」。俗稱USAR、曾被指惹人誤會是美國的救援團隊「坍塌搜救專隊」，亦易名為災難應變救援隊（DRRT）。

地盤消防擬收緊 樓高30米須裝喉

去年火警召喚錄得逾3.6萬宗，其中9宗是三級或以上火警，較前年增4宗。尖沙嘴「海員之家」重建地盤去年發生四級火，引起社會關注建築工地消防安全。處方其後巡查全港共158個建築地盤，即74個樓高30至80米及84個逾80米建築地盤，並發出16張消除危險通知書。楊指以往只有樓高逾80米地盤才須安裝消防喉，正就收緊至樓高30米以上地盤諮詢工程師學會及業界，期望今年第一或第二季推出新通函。

去年「香港夜繽紛」及近日「18區日夜都繽紛活動」，防火辦事處設專責小組處理相關牌照申請，並加快流程，令申請由34個工作天減至5個工作天，昔日需7個工作天印製的消防安全證明，亦改為即場驗收後印製等。

訓練將加23條元素 「全力支持」

另外，楊恩健稱消防處全力支持《基本法》23條立法，過去學院或持續訓練已加入憲法、國安法及基本法元素，料立法後會在初級入職基礎訓練及中層管理持續訓練，加入23條元素。

上 / 下一篇新聞

毒品案疑犯與警激烈糾纏 昏迷不治 警：有心臟病歷 未交代制服方法
毒品案疑犯與警激烈糾纏 昏迷不治 警：有心臟病歷 未交代制服方法
黃繼兒脫不小心駕駛罪 官指事主或誇大損毁
黃繼兒脫不小心駕駛罪 官指事主或誇大損毁
路面油漆剝落「光時」再現 警列刑毁重案跟進
路面油漆剝落「光時」再現 警列刑毁重案跟進
網絡釣魚5年新高 電腦保安協調中心籲防AI詐騙
網絡釣魚5年新高 電腦保安協調中心籲防AI詐騙
7·1闖立會 王宗堯4人暴動罪成 兩記者「未能否定正採訪」罪脫
7·1闖立會 王宗堯4人暴動罪成 兩記者「未能否定正採訪」罪脫
摸被撕冊稱不知警示 兩記者留會議廳罪成
摸被撕冊稱不知警示 兩記者留會議廳罪成
陌生警長探監後轉任證人 張劍虹：因閱判辭 無被游說 會面6句鐘「講荔枝角生活講運動」 不久申換律師
陌生警長探監後轉任證人 張劍虹：因閱判辭 無被游說 會面6句鐘「講荔枝角生活講運動」 不久申換律師
黎稱「用數據」報道中國 張：非推動善治
黎稱「用數據」報道中國 張：非推動善治
基委會李浩然：23條料國安法般刑罰分級
基委會李浩然：23條料國安法般刑罰分級
政府下周邀區議員、商會講解
政府下周邀區議員、商會講解
美領館：小心研究 續發聲
美領館：小心研究 續發聲
新田科技城防洪睇齊市區 建地底池 可抵200年一遇暴雨 排水道活化河畔公園
新田科技城防洪睇齊市區 建地底池 可抵200年一遇暴雨 排水道活化河畔公園
議員倡建新東第二鐵路 政府拒絕稱非迫切
議員倡建新東第二鐵路 政府拒絕稱非迫切
國產設備助火場定位 機械狗生化區域執勤 體測要求改 及格率增30百分點
國產設備助火場定位 機械狗生化區域執勤 體測要求改 及格率增30百分點
15年宵周日開 食環網頁紅黃綠顯示人流
15年宵周日開 食環網頁紅黃綠顯示人流
24%青年抑鬱徵狀嚴重 成年人整體逾一成嚴重 9年升2.5倍
24%青年抑鬱徵狀嚴重 成年人整體逾一成嚴重 9年升2.5倍
良性前列腺增生者染新冠 無法排尿風險高4倍
良性前列腺增生者染新冠 無法排尿風險高4倍
告病假駛流浮山 癌翁倒斃山邊
告病假駛流浮山 癌翁倒斃山邊
控刑毁警員拖8月未答辯 官不滿
控刑毁警員拖8月未答辯 官不滿
潮行GBA：佛山「揮春街」 手寫好意頭
潮行GBA：佛山「揮春街」 手寫好意頭
灣區手記：揸筆揾食 ／文：尚東美
灣區手記：揸筆揾食 ／文：尚東美
【Emily】用內地潮語「真NB」「YYDS」 宣傳新春通宵線 城巴海報喊「牛逼」
【Emily】用內地潮語「真NB」「YYDS」 宣傳新春通宵線 城巴海報喊「牛逼」
【Emily】吸遊港國際客「過埋大海」 澳門派免費車飛船飛
【Emily】吸遊港國際客「過埋大海」 澳門派免費車飛船飛
【Emily】婦產科專家 熟註冊審批 鄧惠瓊當選醫委會主席
【Emily】婦產科專家 熟註冊審批 鄧惠瓊當選醫委會主席
【Emily】M+山鳴水應展覽 明起有得睇
【Emily】M+山鳴水應展覽 明起有得睇
【Emily】出席廠商會就職禮 特首不忘推銷 23條
【Emily】出席廠商會就職禮 特首不忘推銷 23條
【Emily】《港青在邊城》系列細攝新疆 首播會12國領事出席
【Emily】《港青在邊城》系列細攝新疆 首播會12國領事出席