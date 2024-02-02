粵港澳擬救援互助 人手設備可跨境 消防：年內簽協議 水浸盼可覓廣東人員助應對

火警召喚去年增逾千宗 稱涉誤鳴

消防處昨日舉行年度總結記者會，指去年錄得逾3.6萬宗火警召喚，較前年3.4萬宗增約3.8%。處方分析，火警召喚上升與火警鐘誤鳴個案增加有關，提到去年誤鳴個案有2778宗，較前年增1254宗，其中1000多宗發生在去年颱風及極端天氣期間。去年特別服務召喚則錄逾4萬宗，按年增約15.4%，其中近800宗涉去年9月極端天氣，較平日多2.5倍。

就着大灣區應急救援方案，楊恩健稱去年9月由保安局牽頭，本港與澳門及廣東省三地已展開首次會議。他指發生極端天氣時有可能啟動救援平台，惟不排除廣東沿岸與本港面臨相同極端天氣，故須視乎當時情况，可如何配合處理香港及大灣區情况。

指澳無處理生化事故消防船 港可助

他又舉例，澳門暫無處理生化事故的消防船，當地若有事故，本港可配合澳門行動；廣東省近年亦發生水浸個案，當地處理經驗和工具較本港先進，設無人船、無人機及快艇處理，期望本港日後能參考相關訓練和技術，甚至調動當地人員來港協助救援。消防處亦於去年世紀暴雨後購入橡皮艇及救生繩等協助救援。

正申「中型國際救援隊伍」認證

土耳其去年發生7.8級強烈地震，港府派出59人協助救援，救出4名倖存者。楊恩健稱，處方早前獲內地應急管理部支持作為聯繫點後，正向「國際搜索與救援諮詢團」申請認證「中型國際救援隊伍」，需時約24個月。

他說，申請過程先要提交報告，涵蓋拯救隊資歷、訓練、物流安排、搜救隊人員技術及醫療人員能力；諮詢團審視報告後會訂立處方訓練日期，其後聯合國會再派員來港審視處方大型操練，提供改善意見，通過審核後便能成為聯合國「中型國際救援隊伍」。俗稱USAR、曾被指惹人誤會是美國的救援團隊「坍塌搜救專隊」，亦易名為災難應變救援隊（DRRT）。

地盤消防擬收緊 樓高30米須裝喉

去年火警召喚錄得逾3.6萬宗，其中9宗是三級或以上火警，較前年增4宗。尖沙嘴「海員之家」重建地盤去年發生四級火，引起社會關注建築工地消防安全。處方其後巡查全港共158個建築地盤，即74個樓高30至80米及84個逾80米建築地盤，並發出16張消除危險通知書。楊指以往只有樓高逾80米地盤才須安裝消防喉，正就收緊至樓高30米以上地盤諮詢工程師學會及業界，期望今年第一或第二季推出新通函。

去年「香港夜繽紛」及近日「18區日夜都繽紛活動」，防火辦事處設專責小組處理相關牌照申請，並加快流程，令申請由34個工作天減至5個工作天，昔日需7個工作天印製的消防安全證明，亦改為即場驗收後印製等。

訓練將加23條元素 「全力支持」

另外，楊恩健稱消防處全力支持《基本法》23條立法，過去學院或持續訓練已加入憲法、國安法及基本法元素，料立法後會在初級入職基礎訓練及中層管理持續訓練，加入23條元素。