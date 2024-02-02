黎稱「用數據」報道中國 張：非推動善治

張劍虹曾於2021年5月11日員工大會表示《蘋果日報》會如常運作；張亦曾在誓章稱，他相信《蘋果》是以正當手法和會繼續營運，明白員工擔憂風險，但管理層實際上無太多方法完全釋除員工憂慮，盡可能提醒員工更小心謹慎，並提供援助。張劍虹在辯方盤問下在庭上確認，他當時認為記者因為工作而面對法律行動的風險不大，因《蘋果》一直以合法方式營運；並同意過往《蘋果》發布的刊物不會被視為違法，但在國安法生效後部分刊物需下架。

辯方又展示黎與張劍虹2020年7月10日一段對話，黎建議在《蘋果》英文版加入「大數據」報道，「不論對中國正面或負面，我們用數據說話」，又批評部分媒體的中國新聞是「誇張失實的負面報道」，《蘋果》應以數據客觀報道。張在盤問下不同意《蘋果》報道旨在提升政府透明度，以改善政策及管治質素。

法官李運騰關注上述信息與張先前供稱黎「只能發布中國的負面報道」的編採指示不一致。張稱他亦認為信息「同黎生一路定落嚟嘅政策好唔同」，故問黎是否用數據「踢爆」新聞，黎稱是用大數據對照失實報道，舉例當時許多人搜尋「移民」，當有官員指移民潮不成問題，《蘋果》可列出搜尋數據反駁。

（黎智英案）