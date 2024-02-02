陌生警長探監後轉任證人 張劍虹：因閱判辭 無被游說 會面6句鐘「講荔枝角生活講運動」 不久申換律師

警長兩度探望 稱沒談作證

辯方指出，張劍虹2021年11月5日向高等法院申請保釋，即日被法官李素蘭駁回，同月10日頒下判辭；當時張由羅拔臣律師事務所代表。翻查資料，黎智英同樣由羅拔臣代表。11日一名黎姓（音譯）警署警長前往荔枝角收押所探望張，送達拒絕保釋理由的判辭。根據紀錄，當日二人會面由早上10時開始至下午4時結束，長達6小時（見表）。

官：警一般不會自行邀證人

翌日，警長再與偵緝警員8315前往探訪，張突然稱「有事要向警方披露，希望成為控方證人」，其後更改律師代表。新委聘的律師事務所12月16日去信律政司，稱警方邀請張任證人，張答應協助控方。法官李運騰關注，一般情况下警方會先與律政司商討，不會自行邀請控方證人。辯方稱這是他們所得情况。

張在庭上確認11月11及12日均有該些警員探望他，「我唔具體知道幾小時，但係係一段長時間」，他記得過程沒有中斷或午飯時間，而單單閱讀判辭只需20分鐘。由於還押期間不准戴手表，探訪室亦無時鐘，他覺得會面實際只維持約4小時。

新律師函控方問會否撤控

辯方展示該封由劉陳律師事務所發送給控方團隊之一、助理刑事檢控專員張卓勤的信件，稱張劍虹願意擔任證人並協助控方，詢問會否撤銷針對張的指控，或確保他不是本案被告。

辯方續稱，張遭正式落案起訴前，曾在法律代表陪同下錄取錄影會面，其間均保持緘默，直至警長11月11日探訪張後，張才改變主意。張稱數個小時的會面中，二人只談及在荔枝角收押所生活，否認警長有游說他作證，但確認當日才首次見對方，之前不認識。

法官李素蘭追問，整場對話警長都沒談及作證事宜？張確認，「因為係我自己睇完個判辭之後呢，自己開始去諗，想講番件事實出嚟咁樣囉，但我就無同嗰個警員去透露我有呢個諗法」。張否認改變心意是因警長探訪他時說了一些話。

辯方大致完成對張劍虹的證供盤問，3間《蘋果》公司一方沒有提問，控方確認上述警長稍後會出庭接受辯方盤問。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

（黎智英案）