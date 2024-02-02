摸被撕冊稱不知警示 兩記者留會議廳罪成

【明報專訊】當日立法會首次發出紅色警示，要求所有人撤離大樓，從新聞片段顯示，當晚會議廳充斥示威者與記者。案中有12人被控違反《立法會（權力及特權）條例》下「進入或逗留在會議廳範圍」罪，當中9人認罪或因認暴動不予起訴，黃家豪、馬啟聰及何俊諺分別以記者採訪、受幻聽影響才進入立法會來抗辯。區院暫委法官李志豪裁定3人分別知悉紅色警示已生效，或在會議廳做出不遵守秩序行為，皆罪成。
判辭指出，控方就該罪只需證明被告有「不遵守秩序」或「不聽從指示」。李官稱「所有人士必須撤離」的指示用字清晰，對象包括記者；不過接納黃家豪沒故意不聽從指示，當時他雖知警示已生效，但非貿貿然走入立法會，而是見有其他記者進入才跟着走，况且警方重新進駐大樓後也沒阻撓記者採訪，才令他更深信記者可留下來採訪。
觸撕毀小冊 屬不遵守秩序
惟黃家豪在會議廳觸摸被示威者撕毁的《基本法》小冊子，該小冊子明顯將是警方要調查的事，理應不得干擾該物品。况且採訪是有限制的，如同記者到受訪者的家拍攝，也不能在未得主人家同意下亂碰別人物品，故他觸摸小冊子已屬不遵守秩序。
記者不知紅色警示 不合理
馬啟聰當晚在拍攝，並不構成不遵守秩序。惟李官拒納他對指示毫不知情，稱當時政府與警方發出的信息對示威者與傳媒都重要，他理應關注，加上紅色警示是首次發出，具新聞價值，傳媒公司應會通知他，不相信他懵然不知。
另一被告智力障礙
推官員畫屬不守序罪成
李官稱案中無證供支持何俊諺受幻聽影響才到場，但考慮何本身有智力障礙，他在錄影會面沒向警方提到任何關於紅色警示的事，難推論案發時他知道所有人都須撤。惟他推倒官員肖像畫等行為已構成不遵守秩序。
記協就裁決發聲明稱，事件顯示記者工作時有法律檢控風險，憂慮案例進一步窒礙採訪工作。
（反修例風暴）
相關字詞﹕區域法院 記者 進入或逗留在會議廳範圍 立法會大樓 權力及特權法