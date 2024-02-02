7·1闖立會 王宗堯4人暴動罪成 兩記者「未能否定正採訪」罪脫

王宗堯在定罪後一度雙眼通紅及低首拭淚，其後向旁聽席上女友舉拇指及作擁抱手勢。他與何俊諺、吳志勇及林錦均被下令還押；黃家豪與馬啟聰只被裁定「進入或逗留在會議廳範圍」罪成而獲准保釋，黃家豪在庭外就暴動罪脫稱「我諗其實一開始都就清白，只係件事擾攘咗4年幾」。

押後求情 3·16判刑

同案另有8名被告早前已承認相關罪名，分別是因初選案還押的劉頴匡及鄒家成、港大學生會前會長孫曉嵐、羅樂生、畢慧芬、潘浩超、沈鏡樂及范俊文。8人昨日也到法院，法官將14名被告分成兩批，分別押後至2月6及21日求情，一併於3月16日判刑。此外，辯方因應何俊諺患有精神病，獲准索取精神科醫生報告以評估頒醫院令的可能。

暫委法官李志豪於判辭稱，王宗堯辯稱一心想把充電器交給不知名的記者才進入立法會，李官批評王證供不盡不實，說法只是砌詞，有新聞片段拍攝到王在會議廳舉動，他一進場有示威者向他做出雙手合十手勢，他與非記者衣著的男子交談，以及臨離開前轉身望向一名示威者，對方點了頭，王上前攬了對方一下及拍向對方肩膊。

官：王攬示威者意圖明顯

李官質疑，若王宗堯只是一心想交接器材，他和示威者交談及打招呼多此一舉，况且王與示威者擁抱及拍肩膊，明顯想表達支持及鼓勵，進入立法會意圖明顯就是要支持暴動。李官提及他沒忽略王是藝人，此身分可能引伸對他不利的揣測，即王可憑自身知名度引起示威者關注。但李官稱「他是否藝人也好、知名度高低也好，或許只是一名無人認識的普通市民也好」，基於上述分析已可推論王宗堯藉身處現場以協助及鼓勵暴動，裁定暴動罪成。

另3人推林鄭畫死守立會抬鐵馬

判辭續稱，何俊諺被拍攝到於立法會將時任特首林鄭月娥的肖像畫推倒，狀似宣泄不滿；吳志勇在會議廳向傳媒表示打算死守立法會，更承認直至最後一刻才被「手足」抬離會議廳；林錦均招認與其他人用鐵馬衝擊立法會大門玻璃。李官裁定3人均暴動罪成，林錦均另有刑事損壞罪成，何俊諺另有進入或逗留在會議廳範圍罪成。

至於時任城大編委記者的黃家豪及時任《熱血時報》記者的馬啟聰，李官稱兩人於庭上道出當日採訪流程，呈上他們在立法會內攝錄的照片與影片，由於不能否定兩人採訪說法，裁定二人罪脫，但進入或逗留在會議廳範圍罪成（見另稿）。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

明報記者

（反修例風暴）