毒品案疑犯與警激烈糾纏 昏迷不治 警：有心臟病歷 未交代制服方法

死者妻子及女友人昨晚在警方陪同下到案發的錦田高埔村了解。現場消息稱，死者當日在一輛掛有香港及內地車牌的黑色私家車內與警員糾纏，車內遺下一個損毁手柄，該車及另一輛疑同屬販毒集團的銀色私家車車身有損毁，疑為死者冀開車逃去時撞毁。

搜車反抗傷3警 制服後20分鐘發現昏迷

警方毒品調查科署理總警司陳江明昨聯同海關交代案情，稱探員經過16日監控，周三（1月31日）在高埔村一間鐵皮屋外截停一名涉案男子，他初時表現合作，惟探員欲搜車時，他突然激烈反抗，企圖驅車離開，3名在場警員與他在車內糾纏。陳稱，該男子被制服後坐在車內原位，沒有異樣，約20分鐘後被發現昏迷，警員隨即為他急救，男子送院後留醫深切治療部，延至昨中午不治。

陳表示，死者有心臟病紀錄，車內有緩解心絞痛噴霧，掙扎前沒有傷勢，未見警員使用武器制服男子，但在制服後曾使用手銬，確保他無法再糾纏。至於制服死者的方法、時長、有否按壓死者及使用不恰當武力等，陳稱詳細過程留待重案組調查，暫不便透露，強調「死者離世是警方不樂意見到」，將適時向死因裁判官匯報。他說，3名受傷警員已出院，暫無人需停職受查。

億元販毒案拘4人 包括75歲女主腦

警方在死者座駕及鐵皮屋內檢獲約79萬元現金、懷疑寫有販毒流程的紙張及一部用以安排運貨的手機，相信他為管理毒品的骨幹成員。警方同時在粉嶺坪輋一個毒品倉及旺角一個住宅單位採取行動，拘捕兩名正處理毒品的男子（52及59歲），以及懷疑為跨國販毒集團主腦的75歲老婦。以上3人將被暫控串謀販毒，今日在粉嶺裁判法院提堂。

南美入口520袋魚粉 3袋檢百公斤可卡因

海關於1月16日鎖定一個從南美入口的40呎長海運貨櫃，櫃內載有約520袋魚粉，各袋外觀及重量大致相同，惟其中3袋的X光影像有異樣，關員其後在袋內發現另一袋真空包裝的綠色粉末及白色晶狀物，經測試證實對可卡因呈陽性反應。關員在3袋共重150公斤的魚粉內檢獲100公斤可卡因，市值1億元。海關其後交警方展開「監控遞送」行動，以追查收貨人等。海關貨物資料研究組指揮官王紀翔稱，由南美入口魚粉常見，今次案中僅3袋魚粉藏懷疑可卡因，佔比少過0.6%，可見不法分子透過大量正常貨物掩飾，增加海關人員搜查難度。

狄志遠：最好及早交代 籲開死因庭

狄志遠稱，疑犯遇查後緊張，加上警員不了解其身體情况，或導致相關事件出現，但在拘捕過程中有人死亡並不常見，社會亦會關注警方執法過程。他認為警方可提高透明度，毋須待調查完成及確定死者死因，已可及早交代雙方糾纏情况及疑犯狀態等，「例如鎖住佢20分鐘等咩呢，你咪解釋」。他說如能召開死因研訊，確定死者是否死於自身疾病，對警方及死者等各方面都公平。

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