潮行GBA：佛山「揮春街」 手寫好意頭

明報記者 司徒聰穎

快子路位於佛山禪城舊區中心，是一條歷史悠久的老街，也稱為喜帖街。快子路原本真的跟筷子有關，筷子曾是佛山的大宗手工業，快子街及附近的青雲街有大量筷子作坊，店舖則聚集於快子路。而佛山最早的「揮春街」位於福祿路，在民國時期已是銷售過年節慶物品的地方。隨着城市發展，「揮春街」先後遷至永安路及公正路一帶，最後才落腳於快子路。

自訂內容 車身也可題字

快子路保留了不少騎樓，恰好成為巨幅揮春的天然「廣告位」。每年臨近春節，街頭至街尾，每幢騎樓都掛滿紅彤彤的揮春和新年飾品，手寫書法更添揮春氣勢。這裏有超過30個揮春攤檔，師傅風格各式各樣，有的是專業書法家，也有半路出家的書法愛好者，攤檔都是一張長枱、一張板櫈，顧客可以自己想好揮春或對聯內容，請師傅揮毫潑墨，又或選購現成作品。也有車主專門來「求字」，師傅會以專用顏料在車身寫個「好意頭」，例如「撈乜都掂」、「掂過碌蔗」等粵語吉祥話。

花市規模擴 蘭花仍禁帶返港

此外，大灣區各地花市即將開鑼，今年疫情陰霾遠去，各地推動經濟、鼓勵消費下，花市規模有所擴張，除了傳統的大型花市（見表）外，小至鄉鎮一級亦有舉辦。不過，有意北上買年花的讀者留意，海關規定，未經許可不得攜帶蘭花（包括蝴蝶蘭）返港。