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港聞

港聞二

議員倡建新東第二鐵路 政府拒絕稱非迫切

【明報專訊】立法會昨日討論由新民黨議員李梓敬提出的議員議案。該議案提出，隨着新界東北人口增長及香港與內地通關，東鐵線擠迫情况持續惡化，建議興建新界東第二條南北鐵路，以分流大埔及沙田鐵路乘客。議案於在席過半數議員支持下獲通過，但署理運輸及物流局長廖振新回應時認為未有迫切需要考慮興建，稱公共資源有限，政府應先將資源重點投放在需求較殷切地方。

李梓敬稱現時東鐵線不少乘客已未能於沙田、大埔墟等站上車，憂隨古洞新市鎮幾年內入伙，加上北部都會區將容納250萬人口，東鐵線會更擠迫，需建新鐵路疏導。民建聯陳克勤建議將新界東第二條南北鐵路，與去年《施政報告》提出、連接香園圍並經坪輋到粉嶺站的「新界東北線」連接。民建聯劉國勳認為北環線最快2034年才落成，東鐵線會不足負荷，倡長遠建新鐵路，短期內增加東鐵線車卡數目。

廖振新稱政府去年底發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，當中規劃的運輸基建網絡足以滿足2046年及以後需求，明白議員對新東第二條鐵路的訴求和作用，但公共資源有限，現無迫切需要考慮及落實藍圖外其他建議。

稱旅客上班族高峰不完全重疊 運物局：東鐵線運力足應付

就東鐵線擠迫問題，廖引述港鐵資料稱，早上繁忙時間最繁忙路段為大圍至九龍塘，以每平方米站4人計算，載客率約九成，惟早上繁忙時間過境客往市區高峰，與本地市民往市區上班高峰不完全重疊，加上部分過境客在大圍前已落車，認為東鐵線有足夠運力應付。

至於東鐵線能否增至10卡車，廖說港島北岸地底設施和建築物地基密集，增加卡數涉系統重大改動，須重新規劃及做可行性研究等，​政府會繼續督促港鐵因應客量及實際情况，調整列車服務及加插短途班次。

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