新田科技城防洪睇齊市區 建地底池 可抵200年一遇暴雨 排水道活化河畔公園

將建表演場地圖書館博物館等

另外，由於在古洞北及粉嶺北新發展區餘下工程項目將引致約5.8公項濕地損失，政府需根據環境許可證要求，於工程項目的建造工程展開前，設立「塱原自然生態公園」作補償。

土拓署北拓展處長張家亮稱，公園佔地37公頃，並劃分為農業區、生態區及訪客區（見表2），形容相關工程已做得「九九十十」，預計訪客區可於今年下半年向公眾開放。

塱原生態公園料下半年開放

土拓署表示，新田東及新田西主排水道分別全長約2.2及2.3公里，由青山公路新田段延伸至深圳河。張家亮稱，兩條排水道旁除興建住宅及創科用地，亦會興建較平坦的斜坡並加入綠化元素，分別將新田東及新田西主排水道打造成河畔公園及景觀河道，既讓市民休憩，也提升親水文化，下大雨時亦有蓄洪功能。他期望今年底爭取立法會批出撥款，料2031年首批居民入伙，強調發展時會秉持「發展與保育並存」理念。

拆9禽畜場 河套限高護候鳥

新田科技城600多公頃土地中，王仲邦說目前約有126公頃屬露天倉庫等棕地，並有9個禽畜飼養場，住宅發展用地亦出現不協調及環境退化等問題。他說未來將在新田科技城內發展多層現代產業大樓，亦會清拆9個禽畜飼養場，避免不良氣味排放。至於現有的拉姆薩爾濕地、米埔隴村及米埔村的鷺鳥林、現有野生動物走廊、彭龍地的成熟林地，以及鳥類飛行路徑將保留。署方將於近河套區位置設立一條闊300米的候鳥「飛行走廊」，並會就相關範圍制定高度發展限制。

三寶樹253公頃建生態友善魚塘

土拓署擬建佔地338公頃的三寶樹濕地保育公園。張家亮表示，目前三寶樹約有90公頃人工魚塘，當中約一半已荒廢或沒有積極養殖活動，故其生態功能較低。他解釋，魚塘的生態價值在於能提供食物給候鳥及水鳥等，若魚塘沒養魚或只有小量魚，即失去生態功能。他說，未來將有253公頃用地建為「生態友善魚塘」，以建立棲息島嶼，並會降低水位，供雀鳥棲息及覓食。