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港聞

港聞二

YouTuber闖懲教所拍攝 男罰款3000女簽守行為

【明報專訊】兩名YouTuber去年2月闖入已關閉的芝麻灣懲教所及芝新懲教所拍攝大樓內部，又操作無人機從高空拍攝；兩人將「探險廢墟」影片上載YouTube，被懲教署職員發現，其後被控「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」及「未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機」兩罪。案件昨在西九龍裁判法院再訊，男被告承認兩罪，罰款3000元；女被告則獲准簽保，裁判官下令她自簽1000港元、守行為一年。

被告林樂儀（27歲）及譚達恒（26歲）是情侶。控方表示，基於譚承認兩罪，同意撤銷林一項「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，簽保了事。辯方為譚求情時稱，譚於物業管理公司工作，業餘拍攝YouTube影片，冀罰款了事。

根據案情，2022年2月25日懲教署職員發現名為「潛入有命去冇命返的芝麻灣監獄 超殘忍不人道酷刑！維園般大的隱世大草原 廢探」的YouTube影片，顯示兩名被告闖入涉案懲教院所拍攝職員宿舍及飯堂，譚操作無人機拍攝，事件交警方處理，兩人翌月被捕。

案情另提及，涉案懲教院所2010年停用，等候重建期間暫作訓練用途，但仍屬《監獄條例》下表列處所。

【案件編號：WKCC 3432/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 航拍 侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪 懲教署 芝麻灣懲教所

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