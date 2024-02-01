YouTuber闖懲教所拍攝 男罰款3000女簽守行為

被告林樂儀（27歲）及譚達恒（26歲）是情侶。控方表示，基於譚承認兩罪，同意撤銷林一項「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，簽保了事。辯方為譚求情時稱，譚於物業管理公司工作，業餘拍攝YouTube影片，冀罰款了事。

根據案情，2022年2月25日懲教署職員發現名為「潛入有命去冇命返的芝麻灣監獄 超殘忍不人道酷刑！維園般大的隱世大草原 廢探」的YouTube影片，顯示兩名被告闖入涉案懲教院所拍攝職員宿舍及飯堂，譚操作無人機拍攝，事件交警方處理，兩人翌月被捕。

案情另提及，涉案懲教院所2010年停用，等候重建期間暫作訓練用途，但仍屬《監獄條例》下表列處所。

【案件編號：WKCC 3432/23】