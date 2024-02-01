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港聞

港聞二

退休漢勸交 遭推跌不治 友人與疑犯因便溺積怨 被捕父子涉襲擊誤殺

【明報專訊】黃大仙東頭（二）邨發生誤殺案，兩名男子過往因隨地便溺問題發生爭執，有人疑懷恨在心，周一帶同兒子及其他人到場尋仇。59歲退休漢疑介入做「和事老」，結果被推跌後腦着地，昏迷送院，延至昨天凌晨不治，遺下妻兒及九旬母親。警方拘捕涉案父子，兒子涉誤殺，父親涉普通襲擊，另有至少兩人在逃。死者友人自責「（死者）為咗保護我勸交，先畀人推跌」、「死得太慘」。

遺妻兒九旬母 友人自責

事發周一傍晚6時許，警方接報指數名男子在黃大仙東頭（二）邨旺東樓一間便利店外爭執，其中59歲陳姓男子疑被推倒在地。男子昏迷下被送伊利沙伯醫院，昨天凌晨1時45分不治；另外61歲劉姓男子輕傷，拒絕送院治理。警方將案件列誤殺，周一拘捕58歲章姓男子，涉嫌普通襲擊，保釋候查，本月中旬須向警方報到；昨日拘捕其33歲兒子，涉嫌誤殺，昨晚仍被扣查。

任職貨車司機的劉姓男子向本報表示，自己與事主只認識大半年，雖認識不久但「好好朋友」，常在便利店對開流連及喝酒。劉稱事主已婚，育有一名十多歲兒子，近年為照顧九旬母親才搬回附近居住，對方母親仍未知兒子已離世。他讚事主是好人，為了保護他才捲入事件，「死得太慘」。另外，劉指任職垃圾車司機的章男曾自稱有黑社會背景，身上有多個紋身，常隨地便溺，「犯衆憎」；其子有多項案底，最近才剛出獄。去年9月，劉因章男在其身邊便溺，發生爭執，二人大打出手雙雙被捕，未有被起訴。

友人指便溺漢自稱黑社會 去年爭執

劉續說，懷疑章男懷恨在心，周一帶同兒子及另外兩人到便利店找他報復，當中有人分別蒙面及戴頭盔，其間章男兒子捉住他的衣領，稱「你打我老竇」，當時喝了酒的陳見狀便做「和事老」，企圖分開兩人，結果被章男兒子推跌，「噗一聲」後腦着地。陳當場口吐白沫、耳朵及後腦出血。劉見狀報警，涉案者逃走，有人駕電單車離開。

周一4人疑報復 其中兩人在逃

警方將安排驗屍確定事主死因，案件由黃大仙警區反三合會行動組跟進調查，不排除有更多人被捕，呼籲任何人如目擊案件可致電36616158。

相關字詞﹕誤殺

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