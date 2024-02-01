眼科緊急新症排期達標 穩定新症再延長

醫管局最新數字顯示，去年眼科門診穩定新症輪候時間中位數最長的是新界西聯網，為83周，即逾1年7個月；其次為九龍中及九龍東聯網，輪候時間中位數為81周，新界東亦達74周。九龍西聯網穩定新症最長輪候時間為204周，屬7個聯網之首。

醫局：已採一系列措施

本報昨向醫管局查詢各聯網眼科穩定新症輪候時間上升原因，是否主要因人手流失，醫管局沒正面回應，稱非常關注眼科專科門診穩定新症輪候時間問題，已採取一系列措施，按照「截上游、放下游、中間分流」策略，積極縮短輪候時間及優化服務，包括已制訂臨牀指引，供家庭醫學及急症科等專科在轉介個案時參考，減少不必要轉介。

醫管局眼科專科門診已實行預約及配額管理，亦會繼續增聘醫護、透過特別酬金計劃及聘請兼職醫生等措施，加強人手為病人提供服務等。