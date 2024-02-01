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港聞二

國泰機師獲新年執勤津貼 工會質疑未解缺人癥結

【明報專訊】國泰航空早前接連取消多班航班，聲稱是為保農曆新年期間的航班運作，民航處要求1月底前就事件提交報告。國泰昨稱已向處方提交初步報告，農曆新年前將提交詳盡報告。據了解，國泰將向新年執勤機師額外發放一成半至三成時薪，國泰確認會實施新津貼。另據國泰集團行政總裁林紹波向員工發出的內部通訊，透露將向員工發放可觀盈利。

據了解，國泰將向於2月7至18日（年廿八至年初九）執勤的機師發放特別津貼，並以飛行時數為基準計算，長、中、短途時數會分別有額外15%、25%及30%薪酬作獎勵。國泰確認，會於農曆年假期試行一項新的特別飛行津貼，以感謝節假期間執勤機師，並稱會蒐集他們意見，檢討是否將此津貼擴展至其他節假。

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會主席Paul Weatherilt稱，有額外津貼是好事，但金額相對機師整體薪酬不算多。

Weatherilt亦質疑新措施是否能有效解決問題，稱國泰沒有足夠機師才需取消大量航班，而非在職員工不上班；他期望國泰可提供更多訓練課程以增機師人手。

已交缺航報告 過年前交詳版

林紹波表示，國泰正深入檢視，以致力改善和加強航務營運規劃能力，滿足未來發展需求，並稱會於農曆新年前向民航處提交詳盡報告，當中包括長遠改善措施的最新進展。

內部通訊稱向員工派可觀盈利

林紹波提及，取消航班程序已於3周前完成，已聯絡所有受影響的顧客，日常航班運作已經回復穩定可靠，再沒有額外航班取消。

林另於內部通訊承認事件為品牌聲譽帶來負面影響，又稱幾周內會公布去年全年業績，並預告將向員工發放可觀盈利。

相關字詞﹕林紹波 香港航空機組人員協會 國泰航空

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