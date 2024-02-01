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的士智能咪表下月落地 百輛試行 下季駁支付系統 年底推召喚程式

【明報專訊】全港首個獲運輸署認可的智能的士咪表下月推出，由本地的士管理營運商旗下品牌「CabCab」聯同生產力促進局轄下汽車科技研發中心共同研發，預計下月在100輛比亞迪市區和新界新能源的士安裝試用，目標第三季有1000輛的士使用。團隊稱，第二季會再推出連接咪表的電子支付系統，支援多個電子支付平台，年底前會推出的士召喚應用程式，為業界提供「一條龍」服務。

CabCab首席執行長許健生表示，CabCab將推出一套集召喚的士、電子支付及車隊管理功能等於一身的綜合系統，團隊已研發出擁有5吋輕觸式熒幕的智能咪表。與傳統咪表不同，智能咪表自動連接電子支付系統，司機毋須親自在流動支付終端機輸入車資，有助減少人為錯誤或濫收車資等問題。許稱系統會陸續支援八達通、Visa、Mastercard、支付寶、微信支付、轉數快、PayMe等，經二維碼、信用卡、輕觸式NFC等使用。

支援多平台 即日過數無限額

負責供應電子支付系統的俊盟國際主席及行政總裁勞俊傑稱，正與各支付工具營運商商討，盼可在服務初期免司機手續費，亦會尋找贊助商支持，但不排除優惠期結束後，司機手續費成本或轉嫁乘客，強調會繼續與各方磋商，減低司機及乘客負擔。

被問到目前的士司機可用個人手機的電子支付工具收取車資，司機有何誘因使用新系統，勞稱部分支付工具個人帳戶有交易額限制。新系統可透過商業帳戶收錢，即日過數予司機，加上其支援多個支付平台，相信更方便司機收費。他補充，乘客如以現金支付車資則毋須繳付任何服務費。

日後或收服務費 將有優惠券

CabCab董事總經理兼香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭稱，將來會與的士車隊合作，盼市場佔有率可達三分之一，將為業界提供換咪表的優惠價。黃說明白市民關注服務費問題，未來的士召喚應用程式會與商戶合作，提供優惠券回饋。

汽車科技研發中心行政總裁張梓昌表示，長遠盼可透過智能咪表蒐集數據協助業界營運，如分析出哪些地方有較多乘客需求，再通知司機。張梓昌透露，整個項目研發成本過千萬元，獲政府「創新及科技基金」資助百多萬元。

相關字詞﹕電子支付 的士咪錶 的士服務 的士

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