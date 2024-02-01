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港聞二

辯方指供辭違誓章 張：傳黎指示無沾編採

【明報專訊】張劍虹自2021年6月被捕，至今還押逾兩年半，其間他曾向高等法院申請保釋，並呈交一份誓章。辯方昨在盤問時展示部分內容，當中張稱他名義上是壹傳媒董事，實際上沒參與附屬公司的日常編採。辯方質疑張庭上版本與誓章不一致，張強調他負責傳達黎智英指示，無份制定，他亦稱所謂管理層不包括作為老闆的黎，「唔係我哋呢啲高級管理嘅打工仔囉」。

管理層不干預編採 黎屬老闆非管理層

根據辯方讀出該誓章，張劍虹稱2016年起他在壹傳媒的角色慢慢由編輯轉為參與掌管業務，翌年底獲晉升壹傳媒管理層後，負責策略制定、財政預算等商業範疇，不再處理編採事宜。誓章又稱，涉案時間壹傳媒嚴格遵從編採自主，《蘋果日報》編輯部毋須向管理層包括他自己尋求意見或首肯，事實上他無審批或被要求審批任何包括被指違法的涉案刊物，因此沒如控方所述，以任何方式制定編採政策和做法。

辯方指稱，誓章與張庭上供述版本不一，他庭上稱會執行黎的編採指示。張否認，稱只是轉達黎指示，「咁我事實上係無制定編採政策吖嘛，呢個亦都係我過去一直同法庭講嘅事實」。辯方亦稱，張早前說黎會下達指示，說法與編採自主的原則相違，張回應所有管理層基於商業原因都不會干預編採政策，是傳媒世界的「防火牆」；但「管理層」不包括黎智英，黎作為老闆掌管整盤生意，是壹傳媒大股東，「唔係我哋呢啲高級管理嘅打工仔囉」。

辯方關注若張無份審批刊物，如何確保編採政策得以落實？張稱《蘋果》高層都十分資深，「我對佢哋能夠execute（執行）到，都係有信心㗎」。他否認為諉過於黎而令供辭與誓章不一致。

（黎智英案）

相關字詞﹕張劍虹 黎智英案 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 港區國安法 蘋果日報

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