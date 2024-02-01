騙94萬房津住複式單位 政府前工程師罪成

卅年前犯案 官：借空殼公司掩飾

被告鄭偉雄（現年65歲）為退休公務員。法官於判辭表示，被告辯稱於1989年他堂哥鄭煥超有意投資物業，因對投資一竅不通，請求被告協助成立公司。由於每間公司至少要有兩名董事，故被告找來同事朱琰光，讓朱與堂哥成為董事。其後被告為公司購入涉案單位作投資用途，將單位租給自己。1995年政府調整房津，協助公務員置業，被告打算置業，便購入堂哥的公司以獲得單位。

判辭又指，涉案單位由睇盤、繳付訂金、簽買賣樓宇合約乃至收樓，全由被告負責。該單位1989年買入價為150萬元，首期至少要20萬元，故法官質疑被告說法匪夷所思，指世上豈會有人如被告口中的堂哥，於八九十年代拿出廿多萬元投資，卻對投資計劃不聞不問。况且根據股份轉讓書，被告與其妻子每人最終花費象徵式一元收購堂哥公司連單位。

法官續指，被告藉同事和堂哥名義擁有涉案公司，公司只是面紗或煙幕，「來來去去，根本被告便是涉案單位的實際擁有人」，裁定被告隱瞞他在涉案單位的經濟權益，無申報利益以欺騙房津。

【案件編號：DCCC 976/22】