新界首兩安置屋邨第四季入伙

先售元朗田心路項目 最大622呎

「樂翹軒I」是元朗洪水橋／厦村（第一期）項目的資助出售單位，約300伙，戶型分1房、2房及3房1套，實用面積367至622平方呎，售價為市值六二折，介乎221.9萬至458.9萬元。「樂翹軒I」將於2月15日至3月6日接受申請認購，預計今年第四季起入伙。位於粉嶺百和路72號的資助出售單位，房協計劃今年第二季推售、明年第一季起入伙，單位約696伙，實用面積305至686平方呎，售價有待公布。

至於資助出租單位，洪水橋洪元路6號有約375伙，實用面積介乎226至484平方呎；另在粉嶺百和路72號有約510伙，樓高30層，實用面積介乎220至472平方呎，兩個項目同預計今年第四季起入伙，單位月租待公布，房協將於今年第四季起編配，房協和地政總署屆時會再發信通知相關住戶考慮申請。

除了上述兩個項目，房協亦同時興建新界其他專用安置屋邨項目，包括元朗洪水橋／厦村各期、粉嶺百和路及古洞北第24區，合共可提供約6700個單位，包括約2300個資助出租單位及約4400個資助出售單位，以應付發展清拆項目的住戶安置需要。

專用安置屋邨是為受政府發展清拆影響的住戶而設的安置選項，合資格者可免經濟狀况審查入住。