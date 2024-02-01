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新一期居屋「家有長者」首日揀樓 20歲青年購啟悅苑樓王

【明報專訊】房委會推售今期居屋的準買家昨起獲邀揀樓，計及重售單位，首日售出91伙，成交量較上期首日少約18%，位於安達臣道的3個項目暫無人問津。今期「樓王」、售價近500萬元的啟德啟悅苑單位，於開售25分鐘後獲一名20歲準買家成功認購，其母親稱該屋苑鄰近地鐵站，方便兒子日後組織家庭自住，她暫為未完成學業的兒子供款「幫佢上車起步」，而單位用作自住，不擔心受市况影響。

啟悅苑最受歡迎

首日揀樓以啟悅苑最受追捧，其中B座30樓8室單位以494萬元訂價膺今期居屋「樓王」。昨日所見，大部分準買家駐足屏幕前留意該屋苑銷售情况，更有人自製清單，順序列出數個心儀單位，方便查閱。

首次以白表及「家有長者」身分申請便購得樓王的鄧姓青年自言心情複雜，既感高興和幸運，亦對日後成為「樓奴」緊張，多少都有供樓壓力。

按揭最多30年 「輕鬆啲上樓」

鄧姓青年母親湯女士稱該單位向東南且高層，可間兩房，交通方便；現時樓市和股市雖下跌，但買樓亦較便宜，加上單位自住用，不擔心受市况影響。她說，居屋按揭還款期延長至最高30年，有助減輕兒子供款壓力，「輕鬆啲上樓，讓年輕人壓力輕啲，但壓力都是動力」。

家住將軍澳公屋的李小姐昨日選購有「易發」諧音的啟悅苑B座28樓單位，計劃日後與祖父母同住。被問到為何不考慮其他屋苑，她稱啟德附近有鐵路最方便，元朗區較遠，而安達臣一帶需上山、不便長者出行，亦因曾發生致命工業意外，長者會有忌諱。

她稱今次延長按揭年期始終有幫助，「個價低啲慢慢供，起碼供到」，現時未必是置業好時機，但幸運可抽中居屋，「你無可能等到個市好、你個運又好先去揀樓嘛」。

安達臣道3項目暫無人問津

房屋署早前表示，首天邀請約130名「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請揀樓。署方稱昨日共有101人到場，售出91個單位，綠、白表分別佔35及56人。6個新屋苑共推售9154伙，以啟悅苑最受歡迎，昨售73伙，其次為兆翠苑（6伙）及元朗朗天苑（2伙），同位於安達臣道的安楹苑、安麗苑和安樺苑則未有成交。

相關字詞﹕啟悅苑 居屋2023 房委會

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